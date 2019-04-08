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"التخصصات الصحية" تُطلق برنامجاً لتأهيل أطباء الأسنان

قالت: حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برنامج تأهيل لأطباء الأسنان يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص وذلك خلال الفترة من 19 حتى 20 أبريل الجاري في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور متحدثين محليين ودوليين.

وتحقّق هذه المبادرة إستراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى أطباء الأسنان، وحديثي التخرج بالأخص، حيث يسعى إلى إيجاد مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تُطلق برنامجاً لتأهيل أطباء الأسنان
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برنامج تأهيل لأطباء الأسنان يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص وذلك خلال الفترة من 19 حتى 20 أبريل الجاري في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور متحدثين محليين ودوليين.

وتحقّق هذه المبادرة إستراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى أطباء الأسنان، وحديثي التخرج بالأخص، حيث يسعى إلى إيجاد مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:35 PM

"التخصصات الصحية" تُطلق برنامجاً لتأهيل أطباء الأسنان

قالت: حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق برنامج تأهيل لأطباء الأسنان يهدف إلى تأهيلهم للعمل والاستثمار في القطاع الخاص وذلك خلال الفترة من 19 حتى 20 أبريل الجاري في مقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور متحدثين محليين ودوليين.

وتحقّق هذه المبادرة إستراتيجية الهيئة في تأهيل أصحاب المهن الصحية للعمل في السوق الصحي السعودي حسب القواعد الأساسية للإدارة والخبرات العالمية بما يتلاءم مع المتطلبات الحكومية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج بالدرجة الأولى أطباء الأسنان، وحديثي التخرج بالأخص، حيث يسعى إلى إيجاد مفهوم تأسيس عيادات طب الأسنان لديهم والاستفادة من فرص العمل والاستثمار في السوق الصحي السعودي حسب أساسيات الإدارة والخبرات المحلية والدولية.

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200 مليون

26 ديسمبر
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