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26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا

"السبيعي": جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية اتخذت لسيرها دون أي عوائق

واصل نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثاني، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، والتي خصصت إلكترونيًا نتيجة الظروف الراهنة.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية عن بُعد، سار وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهة أخرى، قال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خيران آل رجب، إن الأسبوع الأول شهد تأدية 33600 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكدًا أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.

وكانت العمادة نفذت الكثير من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، كما نظمت العمادة 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالبًا وطالبة.

نجران جامعة نجران الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا
سبق

واصل نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثاني، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، والتي خصصت إلكترونيًا نتيجة الظروف الراهنة.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية عن بُعد، سار وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهة أخرى، قال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خيران آل رجب، إن الأسبوع الأول شهد تأدية 33600 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكدًا أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.

وكانت العمادة نفذت الكثير من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، كما نظمت العمادة 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالبًا وطالبة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:06 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:21 PM

26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونيًا

"السبيعي": جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية اتخذت لسيرها دون أي عوائق

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هادي آل كليب - نجران
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واصل نحو 26 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثاني، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، والتي خصصت إلكترونيًا نتيجة الظروف الراهنة.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية عن بُعد، سار وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهة أخرى، قال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، الدكتور خيران آل رجب، إن الأسبوع الأول شهد تأدية 33600 طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات الاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكدًا أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.

وكانت العمادة نفذت الكثير من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، كما نظمت العمادة 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالبًا وطالبة.

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