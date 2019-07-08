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"كراني" عن طقس الإثنين: معتدل في تبوك وحار بباقي المناطق

قال: صحو لغائم على الغرب والوسط ورطب على الساحل الغربي

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تشهدها منطقة تبوك، فيما يكون الجو صيفياً وحاراً على بقية المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري صباحاً حتى فترة الظهيرة على منطقة تبوك وشرقها وسواحلها، على الجزء الشمالي للقطاع الغربي، وصيفي حار على بقية المناطق، ومعتدل على المصايف.. وغائم إلى غائم جزئي حتى جازان.. وصحو لغائم على الغرب والوسط، ورطب على الساحل الغربي، مما يجعل الإحساس أعلى من الواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" عن طقس الإثنين: معتدل في تبوك وحار بباقي المناطق
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تشهدها منطقة تبوك، فيما يكون الجو صيفياً وحاراً على بقية المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري صباحاً حتى فترة الظهيرة على منطقة تبوك وشرقها وسواحلها، على الجزء الشمالي للقطاع الغربي، وصيفي حار على بقية المناطق، ومعتدل على المصايف.. وغائم إلى غائم جزئي حتى جازان.. وصحو لغائم على الغرب والوسط، ورطب على الساحل الغربي، مما يجعل الإحساس أعلى من الواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:30 AM

"كراني" عن طقس الإثنين: معتدل في تبوك وحار بباقي المناطق

قال: صحو لغائم على الغرب والوسط ورطب على الساحل الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,907

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة اعتدال حراري تشهدها منطقة تبوك، فيما يكون الجو صيفياً وحاراً على بقية المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اعتدال حراري صباحاً حتى فترة الظهيرة على منطقة تبوك وشرقها وسواحلها، على الجزء الشمالي للقطاع الغربي، وصيفي حار على بقية المناطق، ومعتدل على المصايف.. وغائم إلى غائم جزئي حتى جازان.. وصحو لغائم على الغرب والوسط، ورطب على الساحل الغربي، مما يجعل الإحساس أعلى من الواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، والقصيم.. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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