تسجيل 30 حالة تعافٍ و77 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان

إجمالي الإصابات بالفيروس في المنطقة يقفز إلى 674

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 30 حالة تعافٍ من فيروس كورونا إضافة إلى 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقالت مصادر: أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة، وسجلت مؤخرًا حالات إصابة جديدة لسعوديين بسبب المخالطة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 751 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات.

وكانت محافظة بيش قد سجلت 596، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 46، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.