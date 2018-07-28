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"مياه جازان": تشغيل الشبكات في 6 قرى ببيش 12 ساعة يوميًّا

تخدم قرى الغريف والحضن والقاهرة وحلة بن شديد وبيش العليا والخبطة

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في قرى: (الغريف، والحضن، والقاهرة، وحلة بن شديد، وبيش العليا، والخبطة) بمحافظة بيش في منطقة جازان؛ تلبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر، أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 68كم طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 450 توصيلة منزلية، وتشييد خزان أرضي بسعة 3000 م3.

وأكد "جبر" أن هذه المنظومة ستخدم أكثر من 7 آلاف مستفيد، بكميات مياه تصل إلى 2100م3 يوميًّا، كما ستبلغ ساعات الضخ 12 ساعة في اليوم؛ لرفع نِسَب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا "جبر" المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم؛ مبينًا أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق وبخطوات سهلة وسريعة.

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"مياه جازان": تشغيل الشبكات في 6 قرى ببيش 12 ساعة يوميًّا
سبق

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في قرى: (الغريف، والحضن، والقاهرة، وحلة بن شديد، وبيش العليا، والخبطة) بمحافظة بيش في منطقة جازان؛ تلبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر، أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 68كم طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 450 توصيلة منزلية، وتشييد خزان أرضي بسعة 3000 م3.

وأكد "جبر" أن هذه المنظومة ستخدم أكثر من 7 آلاف مستفيد، بكميات مياه تصل إلى 2100م3 يوميًّا، كما ستبلغ ساعات الضخ 12 ساعة في اليوم؛ لرفع نِسَب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا "جبر" المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم؛ مبينًا أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق وبخطوات سهلة وسريعة.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:50 PM

"مياه جازان": تشغيل الشبكات في 6 قرى ببيش 12 ساعة يوميًّا

تخدم قرى الغريف والحضن والقاهرة وحلة بن شديد وبيش العليا والخبطة

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فهد كاملي - جازان
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بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في قرى: (الغريف، والحضن، والقاهرة، وحلة بن شديد، وبيش العليا، والخبطة) بمحافظة بيش في منطقة جازان؛ تلبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر، أن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت 68كم طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 450 توصيلة منزلية، وتشييد خزان أرضي بسعة 3000 م3.

وأكد "جبر" أن هذه المنظومة ستخدم أكثر من 7 آلاف مستفيد، بكميات مياه تصل إلى 2100م3 يوميًّا، كما ستبلغ ساعات الضخ 12 ساعة في اليوم؛ لرفع نِسَب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا "جبر" المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم؛ مبينًا أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق وبخطوات سهلة وسريعة.

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