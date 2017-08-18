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"إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن

من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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"إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن
سبق

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
02:14 PM

"إغاثي الملك سلمان" ينظم رحلات ترفيهية لـ420 طفلاً يتيماً في اليمن

من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلات ترفيهية لـ420 يتيماً من محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف بمناسبة عيد الأضحى، ضمن مشروع "لست وحدك" لرعاية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار برامج الخدمة الاجتماعية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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