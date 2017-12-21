وفاة "عبد الله الدريهم" ودفنه في مقبرة الصحنة

توفي عبد الله بن زيد بن علي الدريهم، رحمه الله.

وقد أُقيمت صلاة الميت على الفقيد، أمس الاثنين، بجامع ابن باز بالدلم، ثم ووري جثمانه الثرى بمقبرة الصحنة.