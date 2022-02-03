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"محافظ القنفذة" يدشن مهرجان "وادي حلي" بنسخته الرابعة

يستمر شهرين.. فعاليات منوعة تشمل مسرح الطفل والقرية التراثية

دشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مهرجان وادي حلي جنوب المحافظة بنسخته الرابعة، الذي يقام على أرض الحديقة العامة بحلي، بتنظيم إحدى المؤسسات التي حصلت على عقد تأجير استثماري من البلدية لإقامة المهرجان، بالإشراف والشراكة مع بلدية حلي، وسط حضور كبير من الزوار ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.

وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي أن المهرجان هذا العام تنوع في برامجه لتشمل: مسرح الطفل، وركن الشارع الثفافي، والقرية التراثية، ومنطقة المطاعم، والأسر المنتجة والأكشاك، كما تشمل الفعاليات منافسة في سباق الخيول؛ حيث هيأت البلدية مضمار السباق حسب المواصفات المعتمدة بطول ١٦٠٠ متر، بالإضافة إلى بطولة في لعبة البلوت التي يحصل الفائزون بها على جوائز مالية، ويشمل كذلك بطولة تحدي سيارات الدفع الرباعي "التطعيس"، وتحدي مشي المسافات الطويلة "الهايكنج". وتستمر فعاليات المهرجان لمدة شهرين.

محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ القنفذة" يدشن مهرجان "وادي حلي" بنسخته الرابعة
سبق

دشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مهرجان وادي حلي جنوب المحافظة بنسخته الرابعة، الذي يقام على أرض الحديقة العامة بحلي، بتنظيم إحدى المؤسسات التي حصلت على عقد تأجير استثماري من البلدية لإقامة المهرجان، بالإشراف والشراكة مع بلدية حلي، وسط حضور كبير من الزوار ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.

وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي أن المهرجان هذا العام تنوع في برامجه لتشمل: مسرح الطفل، وركن الشارع الثفافي، والقرية التراثية، ومنطقة المطاعم، والأسر المنتجة والأكشاك، كما تشمل الفعاليات منافسة في سباق الخيول؛ حيث هيأت البلدية مضمار السباق حسب المواصفات المعتمدة بطول ١٦٠٠ متر، بالإضافة إلى بطولة في لعبة البلوت التي يحصل الفائزون بها على جوائز مالية، ويشمل كذلك بطولة تحدي سيارات الدفع الرباعي "التطعيس"، وتحدي مشي المسافات الطويلة "الهايكنج". وتستمر فعاليات المهرجان لمدة شهرين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
02:04 PM

"محافظ القنفذة" يدشن مهرجان "وادي حلي" بنسخته الرابعة

يستمر شهرين.. فعاليات منوعة تشمل مسرح الطفل والقرية التراثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، مهرجان وادي حلي جنوب المحافظة بنسخته الرابعة، الذي يقام على أرض الحديقة العامة بحلي، بتنظيم إحدى المؤسسات التي حصلت على عقد تأجير استثماري من البلدية لإقامة المهرجان، بالإشراف والشراكة مع بلدية حلي، وسط حضور كبير من الزوار ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.

وأوضح رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي أن المهرجان هذا العام تنوع في برامجه لتشمل: مسرح الطفل، وركن الشارع الثفافي، والقرية التراثية، ومنطقة المطاعم، والأسر المنتجة والأكشاك، كما تشمل الفعاليات منافسة في سباق الخيول؛ حيث هيأت البلدية مضمار السباق حسب المواصفات المعتمدة بطول ١٦٠٠ متر، بالإضافة إلى بطولة في لعبة البلوت التي يحصل الفائزون بها على جوائز مالية، ويشمل كذلك بطولة تحدي سيارات الدفع الرباعي "التطعيس"، وتحدي مشي المسافات الطويلة "الهايكنج". وتستمر فعاليات المهرجان لمدة شهرين.

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