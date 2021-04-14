لمواجهة كورونا.. هكذا تبرع زيدان لمسقط رأس والده في الجزائر

ليس المدرب الوحيد في البطولات الأوروبية الكبرى الذي ساهم

تبرّع المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان؛ لولاية بجاية الجزائرية بمستلزمات طبية، لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مؤسسة زيدان الخيرية قدمت تبرعات لمستشفى بمواد طبية، في الولاية التي تتحدر منها أصول أسرته.

وقدّم المدرب الفرنسي (جزائري الأصل)، 5 مجموعات خاصة بالإنعاش، وأجهزة تهوية، وشاشات، ومواد طبية أخرى، من خلال المؤسسة التي يديرها مع والده، وذلك في إطار مساعدة الجزائر على مواجهة جائحة كورونا.

وزيدان؛ ليس المدرب الوحيد في البطولات الأوروبية الكبرى الذي ساهم في تبرعات لمواجهة انتشار "كوفيد- 19"، فقد سبقه جوسيب غوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الذي قدم مليون يورو من أجل شراء معدات طبية.

ووفق "سكاي نيوز" كذلك تطوع جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في حملة لجمع الطعام وتوزيعه مجاناً على المسنين في جميع أنحاء لندن.

وتضاف جهود المدربين إلى خدمات إنسانية واجتماعية عدة يقدمها نجوم كرة القدم العالمية، في ظل انتشار فيروس كورونا.