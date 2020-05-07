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في التجارة الإلكترونية وغيرها.. "منشآت": 34976 مستفيداً من التدريب عن بُعد

برامج تقدمها الهيئة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها عن بُعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وصل إلى 34976 مستفيداً ومستفيدة، وذلك عبر أكاديمية منشآت التي تقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، والامتياز التجاري.

وتهدف "منشآت" من تقديم البرامج التدريبية إلى بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في نمو مشاريعهم، خصوصاً أن أكاديمية منشآت تحرص على تقديم برامجها التدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم.

ووجهت "منشآت" دعوتها إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتنوعة، حيث إن خطوات الاستفادة من البرامج التدريبية تبدأ بتصفح الدورات التدريبية المتاحة عبر الرابط https://academy.monshaat.gov.sa/، ثم تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب أو التسجيل كمستفيد جديد، واختيار الدورة التدريبية المناسبة، وصولاً إلى حضور الدورة التدريبية حسب المواعيد المحددة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في التجارة الإلكترونية وغيرها.. "منشآت": 34976 مستفيداً من التدريب عن بُعد
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها عن بُعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وصل إلى 34976 مستفيداً ومستفيدة، وذلك عبر أكاديمية منشآت التي تقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، والامتياز التجاري.

وتهدف "منشآت" من تقديم البرامج التدريبية إلى بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في نمو مشاريعهم، خصوصاً أن أكاديمية منشآت تحرص على تقديم برامجها التدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم.

ووجهت "منشآت" دعوتها إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتنوعة، حيث إن خطوات الاستفادة من البرامج التدريبية تبدأ بتصفح الدورات التدريبية المتاحة عبر الرابط https://academy.monshaat.gov.sa/، ثم تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب أو التسجيل كمستفيد جديد، واختيار الدورة التدريبية المناسبة، وصولاً إلى حضور الدورة التدريبية حسب المواعيد المحددة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:44 PM

في التجارة الإلكترونية وغيرها.. "منشآت": 34976 مستفيداً من التدريب عن بُعد

برامج تقدمها الهيئة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها عن بُعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وصل إلى 34976 مستفيداً ومستفيدة، وذلك عبر أكاديمية منشآت التي تقدم برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، والامتياز التجاري.

وتهدف "منشآت" من تقديم البرامج التدريبية إلى بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في نمو مشاريعهم، خصوصاً أن أكاديمية منشآت تحرص على تقديم برامجها التدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم.

ووجهت "منشآت" دعوتها إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتنوعة، حيث إن خطوات الاستفادة من البرامج التدريبية تبدأ بتصفح الدورات التدريبية المتاحة عبر الرابط https://academy.monshaat.gov.sa/، ثم تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب أو التسجيل كمستفيد جديد، واختيار الدورة التدريبية المناسبة، وصولاً إلى حضور الدورة التدريبية حسب المواعيد المحددة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

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