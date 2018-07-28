"آل الشيخ": السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب دون النظر لدين أو عرق

استقبلت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بوريانا كريشتو صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان البوسني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور البوسنة حالياً . وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، متمنية له طيب الإقامة بالبوسنة والهرسك، كما نوهت بعمق ومتانة العلاقات السعودية البوسنية التي تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشادت بوريانا بالجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة السعودية للبوسنة والهرسك وشعبها منذ عقود وتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والتي كانت محل تقدير واحترام جميع الشعب البوسني، مؤكدة أن الدعم الأخير الذي قدمته السعودية للقطاع الصحي عبر صندوق التنمية السعودي كان معينًا للبوسنة لمواجهة جائحة كورونا واستفاد منه جميع أبناء البوسنة بلا استثناء. وقالت بوريانا إن البوسنة شهدت لقاءات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية بين المسئولين بالبلدين لتعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالاقتصاد الذي يشهد نموًا كبيرًا والتي تسعى الحكومة البوسنية لتحقيقه مع السعودية . من جانبه، أكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تولي البوسنة والهرسك مزيد عناية واهتمام ويدعمان كل ما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب بلا تفريق أو نظر لدين أو عرق، وتنطلق من ذلك من ثوابتها وسياستها الراسخة. وبين الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة الإسلام واحتضانها للحرمين الشريفين فهي تسعى دائماً لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال التي قام عليها الإسلام ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي في كل دول العالم والتصدي للكراهية والإرهاب بكل صوره وأشكاله. وأشاد بما تعيشه البوسنة من تعاون وتكاتف بين أبنائها للتعايش السلمي ونبذ الكراهية لبناء وطنهم، والذي هو سر النجاح والتقدم لكل الدول والذي تنشده الشعوب وهو ما نراه متحققًا في هذه الدولة المتميزة. حضر اللقاء من الجانب البوسني نائب رئيس مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك الدكتور دينس زفير ديتنش ومن الجانب السعودي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن داخل الأحمدي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

"آل الشيخ": السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب دون النظر لدين أو عرق عبدالله العنزي سبق 2021-07-27 استقبلت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بوريانا كريشتو صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان البوسني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور البوسنة حالياً .



وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، متمنية له طيب الإقامة بالبوسنة والهرسك، كما نوهت بعمق ومتانة العلاقات السعودية البوسنية التي تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأشادت بوريانا بالجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة السعودية للبوسنة والهرسك وشعبها منذ عقود وتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والتي كانت محل تقدير واحترام جميع الشعب البوسني، مؤكدة أن الدعم الأخير الذي قدمته السعودية للقطاع الصحي عبر صندوق التنمية السعودي كان معينًا للبوسنة لمواجهة جائحة كورونا واستفاد منه جميع أبناء البوسنة بلا استثناء.



وقالت بوريانا إن البوسنة شهدت لقاءات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية بين المسئولين بالبلدين لتعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالاقتصاد الذي يشهد نموًا كبيرًا والتي تسعى الحكومة البوسنية لتحقيقه مع السعودية .



من جانبه، أكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تولي البوسنة والهرسك مزيد عناية واهتمام ويدعمان كل ما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب بلا تفريق أو نظر لدين أو عرق، وتنطلق من ذلك من ثوابتها وسياستها الراسخة.



وبين الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة الإسلام واحتضانها للحرمين الشريفين فهي تسعى دائماً لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال التي قام عليها الإسلام ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي في كل دول العالم والتصدي للكراهية والإرهاب بكل صوره وأشكاله.



وأشاد بما تعيشه البوسنة من تعاون وتكاتف بين أبنائها للتعايش السلمي ونبذ الكراهية لبناء وطنهم، والذي هو سر النجاح والتقدم لكل الدول والذي تنشده الشعوب وهو ما نراه متحققًا في هذه الدولة المتميزة.



حضر اللقاء من الجانب البوسني نائب رئيس مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك الدكتور دينس زفير ديتنش ومن الجانب السعودي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن داخل الأحمدي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 02:17 PM

"آل الشيخ": السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب دون النظر لدين أو عرق رئيسة مجلس النواب نوهت بعمق ومتانة العلاقات السعودية البوسنية التي تشهد تطوراً





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استقبلت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بوريانا كريشتو صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان البوسني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يزور البوسنة حالياً .



وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، متمنية له طيب الإقامة بالبوسنة والهرسك، كما نوهت بعمق ومتانة العلاقات السعودية البوسنية التي تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأشادت بوريانا بالجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة السعودية للبوسنة والهرسك وشعبها منذ عقود وتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والتي كانت محل تقدير واحترام جميع الشعب البوسني، مؤكدة أن الدعم الأخير الذي قدمته السعودية للقطاع الصحي عبر صندوق التنمية السعودي كان معينًا للبوسنة لمواجهة جائحة كورونا واستفاد منه جميع أبناء البوسنة بلا استثناء.



وقالت بوريانا إن البوسنة شهدت لقاءات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية بين المسئولين بالبلدين لتعميق أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بالاقتصاد الذي يشهد نموًا كبيرًا والتي تسعى الحكومة البوسنية لتحقيقه مع السعودية .



من جانبه، أكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تولي البوسنة والهرسك مزيد عناية واهتمام ويدعمان كل ما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب بلا تفريق أو نظر لدين أو عرق، وتنطلق من ذلك من ثوابتها وسياستها الراسخة.



وبين الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة الإسلام واحتضانها للحرمين الشريفين فهي تسعى دائماً لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال التي قام عليها الإسلام ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي في كل دول العالم والتصدي للكراهية والإرهاب بكل صوره وأشكاله.



وأشاد بما تعيشه البوسنة من تعاون وتكاتف بين أبنائها للتعايش السلمي ونبذ الكراهية لبناء وطنهم، والذي هو سر النجاح والتقدم لكل الدول والذي تنشده الشعوب وهو ما نراه متحققًا في هذه الدولة المتميزة.



حضر اللقاء من الجانب البوسني نائب رئيس مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك الدكتور دينس زفير ديتنش ومن الجانب السعودي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن داخل الأحمدي ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.