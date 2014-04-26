النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتقد "سليماني".. احتدام الجدل في إيران حول التسجيل المسرب لـ"ظريف"

كشف عن أن هيكلية وزارة الخارجية ذات توجه أمني غالباً

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين)، أن التسجيل الصوتي المسرب للوزير محمد جواد ظريف، الذي أثار تسريبه جدلاً في إيران، "تضمن مواقف شخصية واقتطع من حديث غير معد للنشر"، رغم أن طول التسجيل ثلاث ساعات ونصف.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "ما تم نشره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة، وهذه النقاشات دائمًا ما تكون جدية، شفافة، ومباشرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي التسجيل الذي أكدت الخارجية صحته، يتحدث "ظريف" عن قضايا عدة من أبرزها، انتقاده الدور الواسع الذي أداه قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية لإيران.

ويقول "ظريف" في التسجيل: "إن سليماني عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، بعد مفاوضات شاقة كنت أبرز ممثل لإيران فيها".

وأضاف: "في إيران الميدان العسكري هو الذي يحكم، لقد ضُحِيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية، هيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالباً".

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات سياسيين محافظين، لا سيما وأنها طالت "سليماني"، الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصًا بعد اغتياله بضربة جوية أميركية العام الماضي.

واعتبر النائب المحافظ نصر الله بجمن فر، أن "ظريف في تسجيله يشكك بمسائل تندرج ضمن الخطوط الحمر لإيران التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية".

من ناحيتها، انتقدت وكالة "فارس" للأنباء تقديم "ظريف" نفسه خلال الحديث المسرّب بمثابة رمز للدبلوماسية في مواجهة "سليماني" الذي يشكل "رمز ميدان" المعارك.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انتقد "سليماني".. احتدام الجدل في إيران حول التسجيل المسرب لـ"ظريف"
سبق

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين)، أن التسجيل الصوتي المسرب للوزير محمد جواد ظريف، الذي أثار تسريبه جدلاً في إيران، "تضمن مواقف شخصية واقتطع من حديث غير معد للنشر"، رغم أن طول التسجيل ثلاث ساعات ونصف.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "ما تم نشره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة، وهذه النقاشات دائمًا ما تكون جدية، شفافة، ومباشرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي التسجيل الذي أكدت الخارجية صحته، يتحدث "ظريف" عن قضايا عدة من أبرزها، انتقاده الدور الواسع الذي أداه قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية لإيران.

ويقول "ظريف" في التسجيل: "إن سليماني عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، بعد مفاوضات شاقة كنت أبرز ممثل لإيران فيها".

وأضاف: "في إيران الميدان العسكري هو الذي يحكم، لقد ضُحِيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية، هيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالباً".

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات سياسيين محافظين، لا سيما وأنها طالت "سليماني"، الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصًا بعد اغتياله بضربة جوية أميركية العام الماضي.

واعتبر النائب المحافظ نصر الله بجمن فر، أن "ظريف في تسجيله يشكك بمسائل تندرج ضمن الخطوط الحمر لإيران التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية".

من ناحيتها، انتقدت وكالة "فارس" للأنباء تقديم "ظريف" نفسه خلال الحديث المسرّب بمثابة رمز للدبلوماسية في مواجهة "سليماني" الذي يشكل "رمز ميدان" المعارك.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:39 PM

انتقد "سليماني".. احتدام الجدل في إيران حول التسجيل المسرب لـ"ظريف"

كشف عن أن هيكلية وزارة الخارجية ذات توجه أمني غالباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,421

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين)، أن التسجيل الصوتي المسرب للوزير محمد جواد ظريف، الذي أثار تسريبه جدلاً في إيران، "تضمن مواقف شخصية واقتطع من حديث غير معد للنشر"، رغم أن طول التسجيل ثلاث ساعات ونصف.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "ما تم نشره لم يكن مقابلة مع وسائل الإعلام، بل حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة، وهذه النقاشات دائمًا ما تكون جدية، شفافة، ومباشرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي التسجيل الذي أكدت الخارجية صحته، يتحدث "ظريف" عن قضايا عدة من أبرزها، انتقاده الدور الواسع الذي أداه قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، في السياسة الخارجية لإيران.

ويقول "ظريف" في التسجيل: "إن سليماني عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، بعد مفاوضات شاقة كنت أبرز ممثل لإيران فيها".

وأضاف: "في إيران الميدان العسكري هو الذي يحكم، لقد ضُحِيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية، هيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالباً".

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات سياسيين محافظين، لا سيما وأنها طالت "سليماني"، الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصًا بعد اغتياله بضربة جوية أميركية العام الماضي.

واعتبر النائب المحافظ نصر الله بجمن فر، أن "ظريف في تسجيله يشكك بمسائل تندرج ضمن الخطوط الحمر لإيران التي يتولى فيها منصب وزير الخارجية".

من ناحيتها، انتقدت وكالة "فارس" للأنباء تقديم "ظريف" نفسه خلال الحديث المسرّب بمثابة رمز للدبلوماسية في مواجهة "سليماني" الذي يشكل "رمز ميدان" المعارك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,386
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة