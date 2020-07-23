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"أم الدم" تنزف.. جراحة عاجلة تستمر 3 ساعات تنقذ حياة مواطن بجدة

حضر لطوارئ مستشفى شرق وهو في حالة صداع وقيء وفقدان جزئي للوعي

بفضل من الله، تَمَكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إجراء عملية جراحية نوعية في الدماغ لمريض يبلغ من العمر (61) عامًا، وقد حضر المريض للطوارئ وهو في حالة صداع شديد وغثيان وقيء وفقدان جزئي للوعي.

وتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة؛ حيث أظهرت أشعة شرايين الدماغ نزيفًا حادًّا بالفص الجبهي الأيسر للدماغ، ونزيفًا بالسحايا، كما أظهرت الأشعة وجود أم دم كبيرة الحجم في مسار الشريان الوصالي الأمامي، وكان نزيف أم الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم؛ مما أدى لظهور هذه الأعراض لدى المريض.

وقد تم إخضاع المريض لعملية دقيقة استعجالية لإنقاذ حياته، استمرت لثلاث ساعات، تم خلالها تفريغ النزيف الحاد داخل الدماغ وإغلاق "أم الدم" أو "الأم الدامية" بواسطة ملقط معدني؛ وبذلك يكون قد تم فصلها عن الدورة الدموية؛ وذلك من خلال شق في الجمجمة أدخل من خلاله الملقط المعدني، وكانت قد تمت هذه العملية الجراحية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفرضية وجود إصابة بفيروس كوفيد 19.

كما أوضح الاستشاري الذي قام بإجراء العملية الجراحية الدكتور منير إسماعيل، أن مثل هذه الحالات هي عبارة عن تشوه في بعض الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما أدى إلى كبر حجمها تدريجيًّا وأدى إلى تمدد جدران الكيس الدموي إلى أن تصبح رقيقة؛ مما يجعلها عرضة للتمزق والنزف داخل أنسجة الدماغ أو حولها؛ وخاصة عند ارتفاع ضغط الدم؛ فتسبب أعراضًا مفاجأة للمصاب؛ منها الصداع الشديد، وحدوث تصلب في الرقبة، والشعور بالغثيان والقيء، وعدم تحمل الضوء في بعض الأحيان، وفقدان الوعي، ويتم تشخيصها بواسطة أشعة الشرايين الدماغية، ويحتاج المصاب عناية سريعة ومتخصصة وتدخلًا جراحيًّا أو علاجًا تداخليًّا حسب الحالات.

فريق طبي مستشفى شرق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أم الدم" تنزف.. جراحة عاجلة تستمر 3 ساعات تنقذ حياة مواطن بجدة
سبق

بفضل من الله، تَمَكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إجراء عملية جراحية نوعية في الدماغ لمريض يبلغ من العمر (61) عامًا، وقد حضر المريض للطوارئ وهو في حالة صداع شديد وغثيان وقيء وفقدان جزئي للوعي.

وتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة؛ حيث أظهرت أشعة شرايين الدماغ نزيفًا حادًّا بالفص الجبهي الأيسر للدماغ، ونزيفًا بالسحايا، كما أظهرت الأشعة وجود أم دم كبيرة الحجم في مسار الشريان الوصالي الأمامي، وكان نزيف أم الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم؛ مما أدى لظهور هذه الأعراض لدى المريض.

وقد تم إخضاع المريض لعملية دقيقة استعجالية لإنقاذ حياته، استمرت لثلاث ساعات، تم خلالها تفريغ النزيف الحاد داخل الدماغ وإغلاق "أم الدم" أو "الأم الدامية" بواسطة ملقط معدني؛ وبذلك يكون قد تم فصلها عن الدورة الدموية؛ وذلك من خلال شق في الجمجمة أدخل من خلاله الملقط المعدني، وكانت قد تمت هذه العملية الجراحية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفرضية وجود إصابة بفيروس كوفيد 19.

كما أوضح الاستشاري الذي قام بإجراء العملية الجراحية الدكتور منير إسماعيل، أن مثل هذه الحالات هي عبارة عن تشوه في بعض الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما أدى إلى كبر حجمها تدريجيًّا وأدى إلى تمدد جدران الكيس الدموي إلى أن تصبح رقيقة؛ مما يجعلها عرضة للتمزق والنزف داخل أنسجة الدماغ أو حولها؛ وخاصة عند ارتفاع ضغط الدم؛ فتسبب أعراضًا مفاجأة للمصاب؛ منها الصداع الشديد، وحدوث تصلب في الرقبة، والشعور بالغثيان والقيء، وعدم تحمل الضوء في بعض الأحيان، وفقدان الوعي، ويتم تشخيصها بواسطة أشعة الشرايين الدماغية، ويحتاج المصاب عناية سريعة ومتخصصة وتدخلًا جراحيًّا أو علاجًا تداخليًّا حسب الحالات.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:17 PM

"أم الدم" تنزف.. جراحة عاجلة تستمر 3 ساعات تنقذ حياة مواطن بجدة

حضر لطوارئ مستشفى شرق وهو في حالة صداع وقيء وفقدان جزئي للوعي

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محمد حضاض - جدة
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بفضل من الله، تَمَكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، من إجراء عملية جراحية نوعية في الدماغ لمريض يبلغ من العمر (61) عامًا، وقد حضر المريض للطوارئ وهو في حالة صداع شديد وغثيان وقيء وفقدان جزئي للوعي.

وتم إجراء كامل الفحوصات اللازمة؛ حيث أظهرت أشعة شرايين الدماغ نزيفًا حادًّا بالفص الجبهي الأيسر للدماغ، ونزيفًا بالسحايا، كما أظهرت الأشعة وجود أم دم كبيرة الحجم في مسار الشريان الوصالي الأمامي، وكان نزيف أم الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم؛ مما أدى لظهور هذه الأعراض لدى المريض.

وقد تم إخضاع المريض لعملية دقيقة استعجالية لإنقاذ حياته، استمرت لثلاث ساعات، تم خلالها تفريغ النزيف الحاد داخل الدماغ وإغلاق "أم الدم" أو "الأم الدامية" بواسطة ملقط معدني؛ وبذلك يكون قد تم فصلها عن الدورة الدموية؛ وذلك من خلال شق في الجمجمة أدخل من خلاله الملقط المعدني، وكانت قد تمت هذه العملية الجراحية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفرضية وجود إصابة بفيروس كوفيد 19.

كما أوضح الاستشاري الذي قام بإجراء العملية الجراحية الدكتور منير إسماعيل، أن مثل هذه الحالات هي عبارة عن تشوه في بعض الأوعية الدموية في الدماغ؛ مما أدى إلى كبر حجمها تدريجيًّا وأدى إلى تمدد جدران الكيس الدموي إلى أن تصبح رقيقة؛ مما يجعلها عرضة للتمزق والنزف داخل أنسجة الدماغ أو حولها؛ وخاصة عند ارتفاع ضغط الدم؛ فتسبب أعراضًا مفاجأة للمصاب؛ منها الصداع الشديد، وحدوث تصلب في الرقبة، والشعور بالغثيان والقيء، وعدم تحمل الضوء في بعض الأحيان، وفقدان الوعي، ويتم تشخيصها بواسطة أشعة الشرايين الدماغية، ويحتاج المصاب عناية سريعة ومتخصصة وتدخلًا جراحيًّا أو علاجًا تداخليًّا حسب الحالات.

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