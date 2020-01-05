النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعل كبير من زوار مهرجان الحمضيات الرابع بمعرض "هيئة الحريق"

تضمّنت المشاركة على مصلى متنقل ومنصة توعوية

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، في مهرجان الحمضيات الرابع، من خلال معرض توعوي، شهد تفاعلاً كبيراً من الزائرين، تخلله تقديم الهدايا والضيافة.

وفعَّلت الهيئة في مقر المهرجان، المصلى المتنقل، والمنصة التوعوية لعرض منتجات الرئاسة المرئية.

جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

مهرجان الحمضيات بالحريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تفاعل كبير من زوار مهرجان الحمضيات الرابع بمعرض "هيئة الحريق"
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، في مهرجان الحمضيات الرابع، من خلال معرض توعوي، شهد تفاعلاً كبيراً من الزائرين، تخلله تقديم الهدايا والضيافة.

وفعَّلت الهيئة في مقر المهرجان، المصلى المتنقل، والمنصة التوعوية لعرض منتجات الرئاسة المرئية.

جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
05:25 PM

تفاعل كبير من زوار مهرجان الحمضيات الرابع بمعرض "هيئة الحريق"

تضمّنت المشاركة على مصلى متنقل ومنصة توعوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
391

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، في مهرجان الحمضيات الرابع، من خلال معرض توعوي، شهد تفاعلاً كبيراً من الزائرين، تخلله تقديم الهدايا والضيافة.

وفعَّلت الهيئة في مقر المهرجان، المصلى المتنقل، والمنصة التوعوية لعرض منتجات الرئاسة المرئية.

جاء ذلك في إطار الجهود التوعوية والتوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة