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الإجمالي وصل إلى 3 ملايين.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

عدد المصابين اليومي يتجاوز الـ 60 ألفا لليوم الرابع على التوالي

واصلت أعداد مصابي فيروس كورونا في الهند ارتفاعها، ودفعت قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، اليوم السبت، الإجمالي ليقترب من حاجز ثلاثة ملايين إصابة، مما كثّف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى.

وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رابع يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة على 60 ألفاً.

ووفقا لما نشرته رويترز، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و980 ألف حالة، مما يضعها في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد الوفيات زاد بواقع 945 ليصل إلى 55794 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، قد أعلنت أمس الجمعة أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قِبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدّد أياً منها ستنتجه في الهند.

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الإجمالي وصل إلى 3 ملايين.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند
سبق

واصلت أعداد مصابي فيروس كورونا في الهند ارتفاعها، ودفعت قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، اليوم السبت، الإجمالي ليقترب من حاجز ثلاثة ملايين إصابة، مما كثّف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى.

وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رابع يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة على 60 ألفاً.

ووفقا لما نشرته رويترز، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و980 ألف حالة، مما يضعها في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد الوفيات زاد بواقع 945 ليصل إلى 55794 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، قد أعلنت أمس الجمعة أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قِبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدّد أياً منها ستنتجه في الهند.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:18 PM

الإجمالي وصل إلى 3 ملايين.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

عدد المصابين اليومي يتجاوز الـ 60 ألفا لليوم الرابع على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أعداد مصابي فيروس كورونا في الهند ارتفاعها، ودفعت قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، اليوم السبت، الإجمالي ليقترب من حاجز ثلاثة ملايين إصابة، مما كثّف الضغوط على السلطات لمنع التجمعات الكبرى.

وسجلت الهند 69878 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رابع يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة على 60 ألفاً.

ووفقا لما نشرته رويترز، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و980 ألف حالة، مما يضعها في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد الوفيات زاد بواقع 945 ليصل إلى 55794 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، قد أعلنت أمس الجمعة أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قِبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن وتحدّد أياً منها ستنتجه في الهند.

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