النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك المركزي اليمني يؤكد قُدرته على القيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية

قال: إنه يعمل باستقلالية مُطلقة وحيادية تامة ولن يسمح بأي إساءة إلى سمعته

أكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وتعهّد البنك -في بيان- بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تُعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع، عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة؛ معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرّضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف، التي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

البنك المركزي اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البنك المركزي اليمني يؤكد قُدرته على القيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية
سبق

أكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وتعهّد البنك -في بيان- بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تُعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع، عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة؛ معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرّضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف، التي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:29 AM

البنك المركزي اليمني يؤكد قُدرته على القيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية

قال: إنه يعمل باستقلالية مُطلقة وحيادية تامة ولن يسمح بأي إساءة إلى سمعته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
892

أكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وتعهّد البنك -في بيان- بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تُعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع، عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة؛ معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرّضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف، التي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة