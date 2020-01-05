البنك المركزي اليمني يؤكد قُدرته على القيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية

قال: إنه يعمل باستقلالية مُطلقة وحيادية تامة ولن يسمح بأي إساءة إلى سمعته

أكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل باستقلالية تامة وقادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة للقيام بوظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وتعهّد البنك -في بيان- بعدم السماح بأي إساءة إلى سمعته ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يخص البنك المركزي اليمني ويعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي تُعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع، عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة؛ معلنًا استعادته حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك، بعد أن تعرّضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، وأشاد في السياق بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف، التي أثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.