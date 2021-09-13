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"المتباهي" بعرض المواد المخدرات عبر مواقع التواصل يسقط في قبضة "المكافحة"

ضُبط بحوزته مواد مخدرة و1787 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات

صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "النجيدي": ضُبط بحوزته مواد مخدرة و (1787) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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"المتباهي" بعرض المواد المخدرات عبر مواقع التواصل يسقط في قبضة "المكافحة"
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "النجيدي": ضُبط بحوزته مواد مخدرة و (1787) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:56 PM

"المتباهي" بعرض المواد المخدرات عبر مواقع التواصل يسقط في قبضة "المكافحة"

ضُبط بحوزته مواد مخدرة و1787 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال "النجيدي": ضُبط بحوزته مواد مخدرة و (1787) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

وأضاف: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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