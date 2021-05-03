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"الشورى".. لجنة الشؤون الإسلامية تدرس تقارير أداء سنوية لعدة أجهزة حكومية

أعدّت تقاريرها بشأن ما تمّت دراسته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية؛ إحدى اللجان المتخصّصة بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي؛ ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة عددٍ من الموضوعات التي أُحيلت إليها من المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ.

كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير، فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ، خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيداً لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه في إحدى جلسات المجلس القادمة.

وأعدّت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمّت دراسته خلال الاجتماع وما تضمّنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس؛ تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصّصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تُحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة التي تختص بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى".. لجنة الشؤون الإسلامية تدرس تقارير أداء سنوية لعدة أجهزة حكومية
سبق

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية؛ إحدى اللجان المتخصّصة بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي؛ ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة عددٍ من الموضوعات التي أُحيلت إليها من المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ.

كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير، فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ، خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيداً لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه في إحدى جلسات المجلس القادمة.

وأعدّت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمّت دراسته خلال الاجتماع وما تضمّنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس؛ تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصّصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تُحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة التي تختص بها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:33 PM

"الشورى".. لجنة الشؤون الإسلامية تدرس تقارير أداء سنوية لعدة أجهزة حكومية

أعدّت تقاريرها بشأن ما تمّت دراسته خلال الاجتماع وما تضمنته من رأي ودراسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية؛ إحدى اللجان المتخصّصة بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي؛ ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة عددٍ من الموضوعات التي أُحيلت إليها من المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ.

كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير، فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ، خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيداً لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه في إحدى جلسات المجلس القادمة.

وأعدّت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمّت دراسته خلال الاجتماع وما تضمّنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس؛ تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصّصة التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تُحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة التي تختص بها.

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