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فحص بسكنهم.. إخضاع 164 عامل نظافة لكشف "كورونا" بالعارضة وهذه توصيات

زيارة احترازية عبر لجنة مكونة من 6 جهات ضمنها الشرطة.. ومشرف السكن يوضح

نفّذت لجنة دراسة أوضاع العمالة الأجنبية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان والمكوّنة من المحافظة والصحة والشرطة والبلدية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج مدينة العارضة الصحية، زيارة لمقر سكن العمالة التابعة لمشروع النظافة، وتم الكشف الصحي على جميع العمالة بالموقع البالغ عددهم ١٦٤ ومشاهدة وحدات السكن والمنافع الخاصة بها احترازاً من فيروس كورونا.

وأوضح مشرف السكن، أن تعليمات وتوجيهات البلديات لعمالة مشروع النظافة كافة؛ مشددة بضرورة توفير معقم الأيدي والقفازات في أماكن العمل وبكميات كافية، وتوفير كمامات وتجهيز ملصقات توعوية للعمالة في مقر سكنهم وفي مواقع العمل، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة.

وأردف: "أوصت اللجنة بالابتعاد عن التجمعات في الوحدات السكنية وصيانة المطبخ وتغيير بعض الأثاث والتعقيم المستمر وغسل اليدين بالماء والصابون دائما".

محافظة العارضة منطقة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فحص بسكنهم.. إخضاع 164 عامل نظافة لكشف "كورونا" بالعارضة وهذه توصيات
سبق

نفّذت لجنة دراسة أوضاع العمالة الأجنبية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان والمكوّنة من المحافظة والصحة والشرطة والبلدية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج مدينة العارضة الصحية، زيارة لمقر سكن العمالة التابعة لمشروع النظافة، وتم الكشف الصحي على جميع العمالة بالموقع البالغ عددهم ١٦٤ ومشاهدة وحدات السكن والمنافع الخاصة بها احترازاً من فيروس كورونا.

وأوضح مشرف السكن، أن تعليمات وتوجيهات البلديات لعمالة مشروع النظافة كافة؛ مشددة بضرورة توفير معقم الأيدي والقفازات في أماكن العمل وبكميات كافية، وتوفير كمامات وتجهيز ملصقات توعوية للعمالة في مقر سكنهم وفي مواقع العمل، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة.

وأردف: "أوصت اللجنة بالابتعاد عن التجمعات في الوحدات السكنية وصيانة المطبخ وتغيير بعض الأثاث والتعقيم المستمر وغسل اليدين بالماء والصابون دائما".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:56 AM

فحص بسكنهم.. إخضاع 164 عامل نظافة لكشف "كورونا" بالعارضة وهذه توصيات

زيارة احترازية عبر لجنة مكونة من 6 جهات ضمنها الشرطة.. ومشرف السكن يوضح

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قاسم الخبراني - جازان
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نفّذت لجنة دراسة أوضاع العمالة الأجنبية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان والمكوّنة من المحافظة والصحة والشرطة والبلدية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج مدينة العارضة الصحية، زيارة لمقر سكن العمالة التابعة لمشروع النظافة، وتم الكشف الصحي على جميع العمالة بالموقع البالغ عددهم ١٦٤ ومشاهدة وحدات السكن والمنافع الخاصة بها احترازاً من فيروس كورونا.

وأوضح مشرف السكن، أن تعليمات وتوجيهات البلديات لعمالة مشروع النظافة كافة؛ مشددة بضرورة توفير معقم الأيدي والقفازات في أماكن العمل وبكميات كافية، وتوفير كمامات وتجهيز ملصقات توعوية للعمالة في مقر سكنهم وفي مواقع العمل، وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة.

وأردف: "أوصت اللجنة بالابتعاد عن التجمعات في الوحدات السكنية وصيانة المطبخ وتغيير بعض الأثاث والتعقيم المستمر وغسل اليدين بالماء والصابون دائما".

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