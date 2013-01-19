"الشليل" وكيلاً للشؤون الميدانية برئاسة الهيئات والحسين مديراً لفرع الرياض

رفعا شكرهما للرئيس العام على هذه الثقة

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قراراً بتكليف الدكتور تركي بن عبدالله الشليل وكيلاً للشؤون الميدانية والقضايا، كما أصدر قراراً بتكليف الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

ورفع الشليل والحسين شكرهما للرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، على هذه الثقة، سائلين الله عز وجل الإعانة والتوفيق لتحقيق تطلعات الرئيس العام في ظل توجيهات ولاة أمرنا - أيدهم الله -.