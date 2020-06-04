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اليابان تدرس تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية تفاديًا لإلغائها

بوضع عدد من الخطط التي تتضمن الحد من عدد حضور الجماهير

درس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، خيارات تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو) المقررة صيف 2021، تفاديًا لإلغائها، وذلك بوضع عدد من الخطط التي تتضمن الحد من عدد حضور الجماهير، وتقليص حجم المراسم والاحتفالات، وإخضاع جميع الرياضيين والمسؤولين، وكذلك الجماهير الرياضية لاختبار "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
كما تدرس اللجنة وضع خطة للحد من حرية تنقل الرياضيين داخل القرية الأولمبية، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

أولمبياد طوكيو 2021

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اليابان تدرس تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية تفاديًا لإلغائها
سبق

درس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، خيارات تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو) المقررة صيف 2021، تفاديًا لإلغائها، وذلك بوضع عدد من الخطط التي تتضمن الحد من عدد حضور الجماهير، وتقليص حجم المراسم والاحتفالات، وإخضاع جميع الرياضيين والمسؤولين، وكذلك الجماهير الرياضية لاختبار "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
كما تدرس اللجنة وضع خطة للحد من حرية تنقل الرياضيين داخل القرية الأولمبية، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:41 AM

اليابان تدرس تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية تفاديًا لإلغائها

بوضع عدد من الخطط التي تتضمن الحد من عدد حضور الجماهير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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درس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021، خيارات تقليص حجم دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو) المقررة صيف 2021، تفاديًا لإلغائها، وذلك بوضع عدد من الخطط التي تتضمن الحد من عدد حضور الجماهير، وتقليص حجم المراسم والاحتفالات، وإخضاع جميع الرياضيين والمسؤولين، وكذلك الجماهير الرياضية لاختبار "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
كما تدرس اللجنة وضع خطة للحد من حرية تنقل الرياضيين داخل القرية الأولمبية، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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