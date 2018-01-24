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مدير الأمن العام يمنح العقيد بدر آل سعود نوط المعلم لتميزه في التدريس

أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بمنح العقيد المظلي الدكتور بدر بن سعود آل سعود، نوط المعلم لتميزه في التدريس بالوحدات التدريبية في الأمن العام طوال السنوات الماضية.


وكان العقيد بدر آل سعود قد مُنح قبل ذلك نوط الرامي لتفوقه في الرماية، ونوط الأمن خلال فترة عمله في الشرطة.

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مدير الأمن العام يمنح العقيد بدر آل سعود نوط المعلم لتميزه في التدريس
سبق

أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بمنح العقيد المظلي الدكتور بدر بن سعود آل سعود، نوط المعلم لتميزه في التدريس بالوحدات التدريبية في الأمن العام طوال السنوات الماضية.


وكان العقيد بدر آل سعود قد مُنح قبل ذلك نوط الرامي لتفوقه في الرماية، ونوط الأمن خلال فترة عمله في الشرطة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:59 PM

مدير الأمن العام يمنح العقيد بدر آل سعود نوط المعلم لتميزه في التدريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بمنح العقيد المظلي الدكتور بدر بن سعود آل سعود، نوط المعلم لتميزه في التدريس بالوحدات التدريبية في الأمن العام طوال السنوات الماضية.


وكان العقيد بدر آل سعود قد مُنح قبل ذلك نوط الرامي لتفوقه في الرماية، ونوط الأمن خلال فترة عمله في الشرطة.

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