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"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا

تستهدف 1500 من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، يوم الاثنين المقبل الموافق 7 / 3 / 1441 هـ.

وتستهدف الحملة التي تقام في بهو الكلية، منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين، والذين يصل عددهم إلى 1500 شخص.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الحملة تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها، خصوصاً أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.

يذكر أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

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"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا
سبق

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، يوم الاثنين المقبل الموافق 7 / 3 / 1441 هـ.

وتستهدف الحملة التي تقام في بهو الكلية، منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين، والذين يصل عددهم إلى 1500 شخص.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الحملة تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها، خصوصاً أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.

يذكر أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:59 PM

"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا

تستهدف 1500 من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، يوم الاثنين المقبل الموافق 7 / 3 / 1441 هـ.

وتستهدف الحملة التي تقام في بهو الكلية، منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين، والذين يصل عددهم إلى 1500 شخص.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الحملة تأتي في إطار حرص عمادة الكلية على صحة منسوبيها، خصوصاً أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.

يذكر أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

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