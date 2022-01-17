ملفات ساخنة تنتظر محافظ الليث الجديد.. أبرزها فك لغز المدينة الجامعية والمستشفى

بالإضافة إلى الاهتمام بالمراكز والقرى والهجر وتوفير كافة الخدمات فيها

طالب عدد من سكان محافظة الليث؛ المحافظ الجديد ناصر بن حمود السبيعي، الذي صدر تكليفه محافظاً لمحافظة الليث، بحزمة من الخدمات، أهمها فك لغز المدينة الجامعية، والمستشفى المتعثر منذ سنوات، إلى جانب الاهتمام بالمراكز والقرى والهجر وتوفير كافة الخدمات فيها، فضلاً عن مد جسور التواصل والاستماع إليهم عن قرب.

في البداية قال الكاتب الصحفي حامد الإقبالي: يتطلع أهالي الليث اليوم إلى مد جسور التواصل مع المحافظ الجديد والاستماع إليهم عن قرب وعدم الانعزال عن مشاكلهم واحتياجاتهم فالمدينة تحتاج إلى مزيد عناية خدمية ولعل افتتاح المستشفى الجديد هو أبرز خدمة يقدمها المحافظ للأهالي لو استطاع تحريك هذا الملف مع وزير الصحة شخصياً.

وأضاف: كما يأمل الأهالي أن يدعم المحافظ جهود البلدية في رفع فئتها وزيادة ميزانيتها لتقوم بالدور المنوط منها في السفلتة والإنارة وما لم يجتمع مع أمين محافظة جدة لزيادة الآليات ورفع كفاءتها ستظل البلدية تقدم الحد الأدنى منها.

ويقول عبدالحميد البجالي: لغز المدينة الجامعية يبدو أنه عصيّ على الحلول حيث لم تفلح المحاولات في حله طيلة الأعوام المنصرمة، وهذا الأمر الذي يصفه الأهالي بالمعقد، نرجو أن يفك شفراته المحافظ الجديد، إذ إن المدينة الجامعية ستلم شعث الكليات المتناثرة في أحياء الليث وستختصر على الطلبة عناء التنقل بين الكليات المتباعدة، فمن وقت ليس بالقصير والطلبة يحلمون بإنشائها غير أن الكثير منهم حصل على الشهادة الجامعية قبل أن يتحقق هذا الحلم والبقية على أعتاب ذلك، مشيراً إلى أن هذا المشروع المتعثر من أبرز المطالب التي تنتظر المحافظ على صفيح التمني.

من جانبه، ذكر الشيخ ماجد الفهمي أن أبرز المطالب التي تنتظر المحافظ الجديد هي الإشراف المباشر على الطلبات الخدمية للمراكز والقرى والهجر، وإلزام البنوك بوضع صرافات آلية في كل مركز إمارة، إلى جانب محاسبة الشركات الخاصة التي استلمت مشاريع الطرق المسفلتة والترابية شرق المحافظة، ودراسة ورفع عن أصحاب الأملاك التي وقع عليها سد الليث ونزعت ملكيات أهلها.

وقال جابر اليزيدي إن الاهتمام بقرى شرق الليث وخاصة مركز بني يزيد والمراكز المجاورة، وإنشاء ممشى وملعب للشباب لكرة القدم ومخاطبة بلدية غميقه بالاهتمام بقرى شرق الليث، أبرز ما يتمناه أهالي مراكز شرق الليث من المحافظ الجديد.

بدوره، طالب زاهر المهداوي، بضرورة إنشاء حديقة عامة كبيرة للسكان والسياح القادمين من خارج المحافظة، ودعم الأمن بافتتاح إدارة دوريات أمنية مستقلة عن الشرطة؛ ودعم المرور بالتوسع في تغطية طريق الليث - غميقة للحد من السرعات والمخالفات المرورية، إلى جانب الاهتمام بالأماكن البرية لجعلها أماكن سياحية والاستفادة من جريان أنهار بعض الأودية وكذلك الاهتمام بالعين الحارة التي يفد إليها الزوار من داخل وخارج المحافظة والواقعة شرقي المحافظة.