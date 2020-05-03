النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يختلف التطوع الإسلامي عن تطوع الأديان الأخرى؟ .."الحبيب" يجيب

قال: قد يكون في بعض الأحيان  غطاءً سياسياً للوصول لأهداف معينة

أجاب البروفيسور طارق الحبيب عن التساؤل الذي قد يتبادر إلى الأذهان حول التطوع الديني، هل يختلف عن أنواع التطوع الاجتماعي والخيري؟

جاء ذلك في معرض الزاوية الرمضانية اليومية "التطوع"، حيث قال: في ظني أن كل مجتمع عرّف التطوع الديني بطريقة معينة؛ فبعض المجتمعات عرّفت التطوع الديني: أنه في تقديم الزكوات وغيرها للمجتمعات الفقيرة المسلمة، وهناك مجتمعات أخرى عرّفت التطوع الديني أن يقدموا الزكوات وغيرها لمجتمعات فقيرة بهدف إدخالهم في دين ذلك المجتمع.

وأضاف، في أنواع تطوع ديني أخرى ربما لنشر الطائفة أو المذهب أو نوع من طريقة التدين بشكل أو بآخر، فأحيانًا يكون التطوع الديني غطاءً سياسياً للوصول لأهداف معينة وهناك أنواع متعددة ومختلفة.

وتابع: إذا شعر المتطوع أنه ربما ولو من بعيد قد تتدنس رسالته فالبعد عن التطوع أفضل لأن عواقبه وخيمة، وفي نظري أن التطوع الديني يجب أن يكون فيما تشترك فيه الأديان، أي في نشر الرحمة والخير بين البشر، وفي نشر رسالة الأديان المشتركة وهي رسالة التعاون والإخاء والمحبة، وأما الرسالة الدينية الخاصة فكل مجتمع له فكره فيما يخص ذلك فإن جاءت نقية زكية فبها ونعمت، وإن تعطرت بشيء من السياسة أو بأهداف شخصية فيجب الابتعاد عن ذلك النوع من التطوع وليس رفضاً للدين.. وإنما تنقية للدين من أن يزيف بأهداف شخصية أو مجتمعية أو سياسية.

وأضاف: الدين هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه كلما ارتقى بهذه العلاقة ونقاها من الدنس أياً كان نوع ذلك الدنس، كلما شعر براحة وطمأنينة أكبر واستطاع أن يؤدي رسالته في الحياة بدرجة أكبر، وكلما تبعثرت أهدافه أو نواياه أو طرقه، وإن كانت نيته وهدفه جميلاً ربما تبعثرت أموره في الحياة ولربما كانت المضرة أكبر بكثير من هدفه النبيل.

وختم: إذاً يكفينا عن ذلك النوع من التطوع أن نلجأ لأصل ذلك النوع وهو بث رسالة الأديان الجميلة حتى ننشرها للبشرية جمعاء، فتنفع من هم على دينك وتنفع من هم على غير دينك حتى تحقق للبشرية جمعاء ذلك الخير.

طارق الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يختلف التطوع الإسلامي عن تطوع الأديان الأخرى؟ .."الحبيب" يجيب
سبق

أجاب البروفيسور طارق الحبيب عن التساؤل الذي قد يتبادر إلى الأذهان حول التطوع الديني، هل يختلف عن أنواع التطوع الاجتماعي والخيري؟

جاء ذلك في معرض الزاوية الرمضانية اليومية "التطوع"، حيث قال: في ظني أن كل مجتمع عرّف التطوع الديني بطريقة معينة؛ فبعض المجتمعات عرّفت التطوع الديني: أنه في تقديم الزكوات وغيرها للمجتمعات الفقيرة المسلمة، وهناك مجتمعات أخرى عرّفت التطوع الديني أن يقدموا الزكوات وغيرها لمجتمعات فقيرة بهدف إدخالهم في دين ذلك المجتمع.

وأضاف، في أنواع تطوع ديني أخرى ربما لنشر الطائفة أو المذهب أو نوع من طريقة التدين بشكل أو بآخر، فأحيانًا يكون التطوع الديني غطاءً سياسياً للوصول لأهداف معينة وهناك أنواع متعددة ومختلفة.

وتابع: إذا شعر المتطوع أنه ربما ولو من بعيد قد تتدنس رسالته فالبعد عن التطوع أفضل لأن عواقبه وخيمة، وفي نظري أن التطوع الديني يجب أن يكون فيما تشترك فيه الأديان، أي في نشر الرحمة والخير بين البشر، وفي نشر رسالة الأديان المشتركة وهي رسالة التعاون والإخاء والمحبة، وأما الرسالة الدينية الخاصة فكل مجتمع له فكره فيما يخص ذلك فإن جاءت نقية زكية فبها ونعمت، وإن تعطرت بشيء من السياسة أو بأهداف شخصية فيجب الابتعاد عن ذلك النوع من التطوع وليس رفضاً للدين.. وإنما تنقية للدين من أن يزيف بأهداف شخصية أو مجتمعية أو سياسية.

وأضاف: الدين هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه كلما ارتقى بهذه العلاقة ونقاها من الدنس أياً كان نوع ذلك الدنس، كلما شعر براحة وطمأنينة أكبر واستطاع أن يؤدي رسالته في الحياة بدرجة أكبر، وكلما تبعثرت أهدافه أو نواياه أو طرقه، وإن كانت نيته وهدفه جميلاً ربما تبعثرت أموره في الحياة ولربما كانت المضرة أكبر بكثير من هدفه النبيل.

وختم: إذاً يكفينا عن ذلك النوع من التطوع أن نلجأ لأصل ذلك النوع وهو بث رسالة الأديان الجميلة حتى ننشرها للبشرية جمعاء، فتنفع من هم على دينك وتنفع من هم على غير دينك حتى تحقق للبشرية جمعاء ذلك الخير.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
06:00 PM

هل يختلف التطوع الإسلامي عن تطوع الأديان الأخرى؟ .."الحبيب" يجيب

قال: قد يكون في بعض الأحيان  غطاءً سياسياً للوصول لأهداف معينة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
9
1,723

أجاب البروفيسور طارق الحبيب عن التساؤل الذي قد يتبادر إلى الأذهان حول التطوع الديني، هل يختلف عن أنواع التطوع الاجتماعي والخيري؟

جاء ذلك في معرض الزاوية الرمضانية اليومية "التطوع"، حيث قال: في ظني أن كل مجتمع عرّف التطوع الديني بطريقة معينة؛ فبعض المجتمعات عرّفت التطوع الديني: أنه في تقديم الزكوات وغيرها للمجتمعات الفقيرة المسلمة، وهناك مجتمعات أخرى عرّفت التطوع الديني أن يقدموا الزكوات وغيرها لمجتمعات فقيرة بهدف إدخالهم في دين ذلك المجتمع.

وأضاف، في أنواع تطوع ديني أخرى ربما لنشر الطائفة أو المذهب أو نوع من طريقة التدين بشكل أو بآخر، فأحيانًا يكون التطوع الديني غطاءً سياسياً للوصول لأهداف معينة وهناك أنواع متعددة ومختلفة.

وتابع: إذا شعر المتطوع أنه ربما ولو من بعيد قد تتدنس رسالته فالبعد عن التطوع أفضل لأن عواقبه وخيمة، وفي نظري أن التطوع الديني يجب أن يكون فيما تشترك فيه الأديان، أي في نشر الرحمة والخير بين البشر، وفي نشر رسالة الأديان المشتركة وهي رسالة التعاون والإخاء والمحبة، وأما الرسالة الدينية الخاصة فكل مجتمع له فكره فيما يخص ذلك فإن جاءت نقية زكية فبها ونعمت، وإن تعطرت بشيء من السياسة أو بأهداف شخصية فيجب الابتعاد عن ذلك النوع من التطوع وليس رفضاً للدين.. وإنما تنقية للدين من أن يزيف بأهداف شخصية أو مجتمعية أو سياسية.

وأضاف: الدين هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه كلما ارتقى بهذه العلاقة ونقاها من الدنس أياً كان نوع ذلك الدنس، كلما شعر براحة وطمأنينة أكبر واستطاع أن يؤدي رسالته في الحياة بدرجة أكبر، وكلما تبعثرت أهدافه أو نواياه أو طرقه، وإن كانت نيته وهدفه جميلاً ربما تبعثرت أموره في الحياة ولربما كانت المضرة أكبر بكثير من هدفه النبيل.

وختم: إذاً يكفينا عن ذلك النوع من التطوع أن نلجأ لأصل ذلك النوع وهو بث رسالة الأديان الجميلة حتى ننشرها للبشرية جمعاء، فتنفع من هم على دينك وتنفع من هم على غير دينك حتى تحقق للبشرية جمعاء ذلك الخير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة