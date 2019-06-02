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"مدني مكة" يكشف تفاصيل وفاة امرأة و3 إخوة بحريق

كانوا نائمين بغرف داخلية

كشف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفاصيل حادثة حريق شقة سكنية بمكة، والذي نتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء.

وفي التفاصيل قال مدني العاصمة المقدسة إنه في تمام الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش.

وأضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في صالة بداخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين وملحق، صاحب ذلك أدخنة كثيفة جدًا، ونتج عن الحادث وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقًا بغازات الحريق، حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وأشار إلى أنه على الفور باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة.

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"مدني مكة" يكشف تفاصيل وفاة امرأة و3 إخوة بحريق
سبق

كشف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفاصيل حادثة حريق شقة سكنية بمكة، والذي نتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء.

وفي التفاصيل قال مدني العاصمة المقدسة إنه في تمام الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش.

وأضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في صالة بداخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين وملحق، صاحب ذلك أدخنة كثيفة جدًا، ونتج عن الحادث وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقًا بغازات الحريق، حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وأشار إلى أنه على الفور باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:38 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:00 PM

"مدني مكة" يكشف تفاصيل وفاة امرأة و3 إخوة بحريق

كانوا نائمين بغرف داخلية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
49,582

كشف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفاصيل حادثة حريق شقة سكنية بمكة، والذي نتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء.

وفي التفاصيل قال مدني العاصمة المقدسة إنه في تمام الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش.

وأضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في صالة بداخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين وملحق، صاحب ذلك أدخنة كثيفة جدًا، ونتج عن الحادث وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقًا بغازات الحريق، حيث كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وأشار إلى أنه على الفور باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة.

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