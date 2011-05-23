النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 10 مشاريع للجسور والأنفاق لرفع مستوى كفاءة الطرق

تسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع داخل المدينة المنورة، تمثلت في توسعة وتنفيذ 7 جسور، و3 أنفاق بأطوال إجمالية تقدر بأكثر من 6000 متر.

وأوضحت الأمانة أن معدل الإنجاز لتلك المشاريع تراوح ما بين 21% إلى 71%، مشيرة إلى أن بعض تلك المشاريع ستنتهي مطلع العام المقبل، بينما سينتهي البعض الآخر خلال عامي 1444هـ و1445هـ.

وشملت المشاريع توسعة جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– مع وادي العزيزية بطول 167م، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 580م، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول بطول 94م.

كما تضمنت أيضًا تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689م، ونفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز 25م.

بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة في الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي تلك الطرق.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة المدينة المنورة تنفذ 10 مشاريع للجسور والأنفاق لرفع مستوى كفاءة الطرق
سبق

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع داخل المدينة المنورة، تمثلت في توسعة وتنفيذ 7 جسور، و3 أنفاق بأطوال إجمالية تقدر بأكثر من 6000 متر.

وأوضحت الأمانة أن معدل الإنجاز لتلك المشاريع تراوح ما بين 21% إلى 71%، مشيرة إلى أن بعض تلك المشاريع ستنتهي مطلع العام المقبل، بينما سينتهي البعض الآخر خلال عامي 1444هـ و1445هـ.

وشملت المشاريع توسعة جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– مع وادي العزيزية بطول 167م، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 580م، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول بطول 94م.

كما تضمنت أيضًا تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689م، ونفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز 25م.

بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة في الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي تلك الطرق.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
02:15 PM

أمانة المدينة المنورة تنفذ 10 مشاريع للجسور والأنفاق لرفع مستوى كفاءة الطرق

تسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
135

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تنفيذ حزمة من مشاريع الجسور والأنفاق في عدد من المواقع داخل المدينة المنورة، تمثلت في توسعة وتنفيذ 7 جسور، و3 أنفاق بأطوال إجمالية تقدر بأكثر من 6000 متر.

وأوضحت الأمانة أن معدل الإنجاز لتلك المشاريع تراوح ما بين 21% إلى 71%، مشيرة إلى أن بعض تلك المشاريع ستنتهي مطلع العام المقبل، بينما سينتهي البعض الآخر خلال عامي 1444هـ و1445هـ.

وشملت المشاريع توسعة جسر تقاطع طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– مع وادي العزيزية بطول 167م، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبد المجيد بطول 580م، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وادي العاقول بطول 94م.

كما تضمنت أيضًا تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بطول 689م، ونفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع طريق الأمير عبدالمجيد بطول 805م، ونفق تقاطع خالد بن الوليد -رضي الله عنه- مع طريق سلطانة بطول 607م، بجانب تنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطول 836م، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز 25م.

بالإضافة إلي تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جاءت المرحلة الأولى بطول 786م، والمرحلة الثانية أيضًا بطول 786م.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين وتسهيل انسيابية الحركة في الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي تلك الطرق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة