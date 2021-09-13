تجاوبًا مع "سبق".. لجان "صحة الطائف" تقف على مراكز تربة وترصد حالها

لتفقد الاحتياجات والقضاء على القصور وتأمين جميع المتطلبات بمختلف الجوانب

تفاعلت "صحة الطائف" مع ما نشرته "سبق" عن معاناة أهالي محافظة تربة من القصور في بعض الخدمات ونقص الكوادر الطبية، وعدم تفعيل دور الأقسام الطبية بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لها، ومن أبرزها (المختبر، السجلات الطبية، الصيدلية، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة، الأشعة(.

وتابعت "سبق" الجهود المبذولة من المختصين بصحة الطائف منذ يوم أمس للوقوف على مراكز الرعاية الصحية بتربة، وخلال الجولات الميدانية رصد المختصون القصور على أرض الواقع بالإضافة لإغلاق عدد من الأقسام وضعف أعداد الأطباء والتمريض.

وأوضح مواطنون لـ"سبق" أن مراكز الرعاية الصحية بمحافظة تربة بحاجة إلى جولات ميدانية مستمرة ومفاجئة من "صحة الطائف" لتفقد احتياجات المرافق الصحية، والقضاء على القصور، وتأمين جميع المتطلبات بمختلف الجوانب.

وكانت "سبق" نشرت تقريراً بعنوان: "أقسام مغلقة وكوادر غائبة.. هنا مطالبات بدعم وتطوير "مراكز تربة الصحية"، أشار إلى معاناة أهالي محافظة تربة من القصور الواضح في المراكز الصحية بالمراكز التابعة للمحافظة من حيث عدم اكتمال عدد الأطباء والتمريض وفق المعايير المحددة لكل قسم بتلك المراكز مما يجعلها مغلقة دون فائدة على الرغم من توفر الأجهزة الطبية فيها.

ووضعت "سبق" معاناة الأهالي بين يدي المسؤولين "صحة الطائف" ونقلت لها معاناة الأهالي من الوضع الحالي للمراكز الطبية التي تفتقر للكثير من الخدمات الطبية، حيث ينقصها الكثير من الدعم من صحة الطائف لتوفير احتياجاتهم من أجل تقديم الخدمة الصحية لهم.

وأشادت "سبق" بالدور الفعال التي قامت به "صحة الطائف" في مستشفى تربة العام بعد أن نقلت لهم الصحيفة صوت الأهالي؛ حيث كان التجاوب حازماً وقوياً لتطوير الخدمات الطبية لرفع كفاءة الأداء وتوفير البيئة الصحية المناسبة لأهالي تربة والمنسوبين.

وقدم الكثير من أهالي محافظة تربة الشكر لصحيفة "سبق" على جهودها في إبراز الجهود التي تبذل على أرض الواقع من كافة الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدين أن لها دوراً موازيًا لإبراز الملاحظات والقصور إن وجدت؛ وهو ما يجعل لها دورًا بارزًا في معالجتها.