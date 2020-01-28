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"الصحة": جهود متواصلة لتعزيز حماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية

أكّدت حرصها على مفهوم الأمن السيبراني ومدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته

نظّمت "الصحة" أخيراً، ورشتَي عمل متخصصتين بعنوان "الأمن السيبراني في العصر الجديد"، للقياديين والمستخدمين، استعرضت خلالها الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك في منطقة مكة المكرّمة.

وأكّدت "الصحة" حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته.

وأشارت إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش، وذلك لمتابعة تطبيق والتزام الجهات التابعة للوزارة والجهات الشقيقة بالأنظمة والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وناقشت الورشة التي استمرت يومين، عدداً من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.

وزارة الصحة الأمن السيبراني في العصر الجديد مكة المكرمة الأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": جهود متواصلة لتعزيز حماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية
سبق

نظّمت "الصحة" أخيراً، ورشتَي عمل متخصصتين بعنوان "الأمن السيبراني في العصر الجديد"، للقياديين والمستخدمين، استعرضت خلالها الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك في منطقة مكة المكرّمة.

وأكّدت "الصحة" حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته.

وأشارت إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش، وذلك لمتابعة تطبيق والتزام الجهات التابعة للوزارة والجهات الشقيقة بالأنظمة والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وناقشت الورشة التي استمرت يومين، عدداً من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:14 AM

"الصحة": جهود متواصلة لتعزيز حماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية

أكّدت حرصها على مفهوم الأمن السيبراني ومدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت "الصحة" أخيراً، ورشتَي عمل متخصصتين بعنوان "الأمن السيبراني في العصر الجديد"، للقياديين والمستخدمين، استعرضت خلالها الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك في منطقة مكة المكرّمة.

وأكّدت "الصحة" حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته.

وأشارت إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش، وذلك لمتابعة تطبيق والتزام الجهات التابعة للوزارة والجهات الشقيقة بالأنظمة والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وناقشت الورشة التي استمرت يومين، عدداً من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.

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