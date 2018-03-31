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منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني "ماجد بن سعيد الوادعي"، البحث عنه بعد فقدانه منذ بداية العام الهجري الماضي في ظروف غامضة بمكة المكرمة، ولا يعلم ذووه عنه شيئًا من وقتها حتى الوقت الحالي.

وبيّن شقيقه المواطن "سعد بن سعيد الوادعي" أن شقيقه "ماجد" اختفى منذ العام الماضي بعد قدومه إلى مكة المكرمة، وانقطع عنهم في ظروف غامضة، مبينًا أن شقيقه لا يشكو من أي مرض، وأنه بعد إبلاغ الجهات المختصة بالتغيب تم العثور على سيارته في أحد أحياء مكة المكرمة، ولا يوجد حتى الآن أي معلومة عنه، ولمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومة عنه مكافأة مالية.

وأضاف شقيقه أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود أن يراجع أقرب مركز شرطة أو أن يتصل بالرقم 0598558838.

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منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني "ماجد بن سعيد الوادعي"، البحث عنه بعد فقدانه منذ بداية العام الهجري الماضي في ظروف غامضة بمكة المكرمة، ولا يعلم ذووه عنه شيئًا من وقتها حتى الوقت الحالي.

وبيّن شقيقه المواطن "سعد بن سعيد الوادعي" أن شقيقه "ماجد" اختفى منذ العام الماضي بعد قدومه إلى مكة المكرمة، وانقطع عنهم في ظروف غامضة، مبينًا أن شقيقه لا يشكو من أي مرض، وأنه بعد إبلاغ الجهات المختصة بالتغيب تم العثور على سيارته في أحد أحياء مكة المكرمة، ولا يوجد حتى الآن أي معلومة عنه، ولمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومة عنه مكافأة مالية.

وأضاف شقيقه أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود أن يراجع أقرب مركز شرطة أو أن يتصل بالرقم 0598558838.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
07:57 PM

منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة

A A A
سعود الدعجاني - مكة المكرمة
2
1,288

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني "ماجد بن سعيد الوادعي"، البحث عنه بعد فقدانه منذ بداية العام الهجري الماضي في ظروف غامضة بمكة المكرمة، ولا يعلم ذووه عنه شيئًا من وقتها حتى الوقت الحالي.

وبيّن شقيقه المواطن "سعد بن سعيد الوادعي" أن شقيقه "ماجد" اختفى منذ العام الماضي بعد قدومه إلى مكة المكرمة، وانقطع عنهم في ظروف غامضة، مبينًا أن شقيقه لا يشكو من أي مرض، وأنه بعد إبلاغ الجهات المختصة بالتغيب تم العثور على سيارته في أحد أحياء مكة المكرمة، ولا يوجد حتى الآن أي معلومة عنه، ولمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومة عنه مكافأة مالية.

وأضاف شقيقه أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود أن يراجع أقرب مركز شرطة أو أن يتصل بالرقم 0598558838.

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