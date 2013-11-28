البنك المركزي السعودي: الأوراق النقدية والعملات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد ستستمر في التداول
أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
جاء ذلك في تغريدة للبنك المركزي السعودي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي
ساما
البنك المركزي السعودي: الأوراق النقدية والعملات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد ستستمر في التداول
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-28
أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
جاء ذلك في تغريدة للبنك المركزي السعودي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
06:25 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
07:45 PM
البنك المركزي السعودي: الأوراق النقدية والعملات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد ستستمر في التداول
أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
جاء ذلك في تغريدة للبنك المركزي السعودي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".