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"الكرملين": اتفاق "أوبك+" انتصار كبير للدول المنتجة والمستهلكة

تبدأ بعد أيام بتخفيض نحو 10 ملايين برميل يومياً شهرَي مايو ويونيو

عدَّ "الكرملين" اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، الذي تمّ التوصل إليه أخيراً، انتصاراً كبيراً للدول المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف؛ للصحفيين اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري في إطار مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج، هو انتصار كبير كون الاتفاق يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبحسب "روسيا اليوم" يبدأ بعد أيام تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً شهرَي مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وتم إبرام الاتفاق الجديد لدول مجموعة "أوبك+" في منتصف أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد فشل دول المجموعة في نهاية مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق حول شروط تمديد اتفاق سابق، الذي انتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.

أوبك بلس النفط

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الكرملين": اتفاق "أوبك+" انتصار كبير للدول المنتجة والمستهلكة
سبق

عدَّ "الكرملين" اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، الذي تمّ التوصل إليه أخيراً، انتصاراً كبيراً للدول المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف؛ للصحفيين اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري في إطار مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج، هو انتصار كبير كون الاتفاق يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبحسب "روسيا اليوم" يبدأ بعد أيام تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً شهرَي مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وتم إبرام الاتفاق الجديد لدول مجموعة "أوبك+" في منتصف أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد فشل دول المجموعة في نهاية مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق حول شروط تمديد اتفاق سابق، الذي انتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:28 PM

"الكرملين": اتفاق "أوبك+" انتصار كبير للدول المنتجة والمستهلكة

تبدأ بعد أيام بتخفيض نحو 10 ملايين برميل يومياً شهرَي مايو ويونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدَّ "الكرملين" اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، الذي تمّ التوصل إليه أخيراً، انتصاراً كبيراً للدول المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف؛ للصحفيين اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري في إطار مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج، هو انتصار كبير كون الاتفاق يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبحسب "روسيا اليوم" يبدأ بعد أيام تطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+"، القاضي بخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً شهرَي مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2020 حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وتم إبرام الاتفاق الجديد لدول مجموعة "أوبك+" في منتصف أبريل الجاري، وجاء ذلك بعد فشل دول المجموعة في نهاية مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق حول شروط تمديد اتفاق سابق، الذي انتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.

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