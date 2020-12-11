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الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

شملت طالبات قسم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وحدة الخريجات

نظمت الكلية الجامعية بصامطة، ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع وحدة الخريجات؛ ورشة عمل بعنوان "كيفية إعداد السيرة الذاتية" نفذتها أحلام غريس، وتطرّقت فيها لعدة محاور؛ من أبرزها ماهية السيرة الذاتية، ولماذا تكتب، وأهميتها وأهدافها.

وأوضحت أهم ما تحتويه السيرة وكيف تكون البيانات الشخصية، وكيف تصاغ من ناحية الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وإضافة الشهادات وأهم الخبرات، ومن ثَم تم تطبيق عملي لكتابة السيرة الذاتية من خلال برنامج على صفحة "قوقل"، ويشتمل على كيفية كتابة السيرة الذاتية بكل سهولة.

وشاركت الطالبة الخريجة أمل الحارثي، من طالبات اللغة الإنجليزية التي تحضر لدراسة الماجستير في جامعة إيرلندا، في الورشة، وذكرت تجربتها في كتابة سيرتها الذاتية، ثم بيّنت لهن بعض النصائح أثناء كتابة السيرة الذاتية، وأهم البيانات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه لا بد من التركيز على الأهداف المناسبة للمجال الذي تودّ الطالبات التقدم إليه، وكذلك إبراز أهم المهارات التي يجدنها، وضرورة أن تكون مطلوبة لدى الجهة التي تود الطالبات التقديم لها، داعية إلى الاطلاع على نماذج للسيرة الذاتية. وشاركت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية سهام العريشي، التي أبدت إعجابها بورشة العمل وأهميتها للخريجات، كما أثنت على الورشة ومنفذتها ومدى تعاونها كمرشدة للخريجات واحتوائها لهم، وخاصة المستويات السابع والثامن.

من جانبها قالت ابتسام عريشي: إن "الورشة قيمة، وأنا أحتاجها كطالبة دكتوراه"، وشكرت الجميع على هذه الورشة، كما تم فتح باب المداخلات والاستفسارات من قبل الطالبات الحاضرات.

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الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية
سبق

نظمت الكلية الجامعية بصامطة، ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع وحدة الخريجات؛ ورشة عمل بعنوان "كيفية إعداد السيرة الذاتية" نفذتها أحلام غريس، وتطرّقت فيها لعدة محاور؛ من أبرزها ماهية السيرة الذاتية، ولماذا تكتب، وأهميتها وأهدافها.

وأوضحت أهم ما تحتويه السيرة وكيف تكون البيانات الشخصية، وكيف تصاغ من ناحية الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وإضافة الشهادات وأهم الخبرات، ومن ثَم تم تطبيق عملي لكتابة السيرة الذاتية من خلال برنامج على صفحة "قوقل"، ويشتمل على كيفية كتابة السيرة الذاتية بكل سهولة.

وشاركت الطالبة الخريجة أمل الحارثي، من طالبات اللغة الإنجليزية التي تحضر لدراسة الماجستير في جامعة إيرلندا، في الورشة، وذكرت تجربتها في كتابة سيرتها الذاتية، ثم بيّنت لهن بعض النصائح أثناء كتابة السيرة الذاتية، وأهم البيانات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه لا بد من التركيز على الأهداف المناسبة للمجال الذي تودّ الطالبات التقدم إليه، وكذلك إبراز أهم المهارات التي يجدنها، وضرورة أن تكون مطلوبة لدى الجهة التي تود الطالبات التقديم لها، داعية إلى الاطلاع على نماذج للسيرة الذاتية. وشاركت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية سهام العريشي، التي أبدت إعجابها بورشة العمل وأهميتها للخريجات، كما أثنت على الورشة ومنفذتها ومدى تعاونها كمرشدة للخريجات واحتوائها لهم، وخاصة المستويات السابع والثامن.

من جانبها قالت ابتسام عريشي: إن "الورشة قيمة، وأنا أحتاجها كطالبة دكتوراه"، وشكرت الجميع على هذه الورشة، كما تم فتح باب المداخلات والاستفسارات من قبل الطالبات الحاضرات.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
06:42 PM

الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

شملت طالبات قسم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وحدة الخريجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظمت الكلية الجامعية بصامطة، ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع وحدة الخريجات؛ ورشة عمل بعنوان "كيفية إعداد السيرة الذاتية" نفذتها أحلام غريس، وتطرّقت فيها لعدة محاور؛ من أبرزها ماهية السيرة الذاتية، ولماذا تكتب، وأهميتها وأهدافها.

وأوضحت أهم ما تحتويه السيرة وكيف تكون البيانات الشخصية، وكيف تصاغ من ناحية الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وإضافة الشهادات وأهم الخبرات، ومن ثَم تم تطبيق عملي لكتابة السيرة الذاتية من خلال برنامج على صفحة "قوقل"، ويشتمل على كيفية كتابة السيرة الذاتية بكل سهولة.

وشاركت الطالبة الخريجة أمل الحارثي، من طالبات اللغة الإنجليزية التي تحضر لدراسة الماجستير في جامعة إيرلندا، في الورشة، وذكرت تجربتها في كتابة سيرتها الذاتية، ثم بيّنت لهن بعض النصائح أثناء كتابة السيرة الذاتية، وأهم البيانات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه لا بد من التركيز على الأهداف المناسبة للمجال الذي تودّ الطالبات التقدم إليه، وكذلك إبراز أهم المهارات التي يجدنها، وضرورة أن تكون مطلوبة لدى الجهة التي تود الطالبات التقديم لها، داعية إلى الاطلاع على نماذج للسيرة الذاتية. وشاركت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية سهام العريشي، التي أبدت إعجابها بورشة العمل وأهميتها للخريجات، كما أثنت على الورشة ومنفذتها ومدى تعاونها كمرشدة للخريجات واحتوائها لهم، وخاصة المستويات السابع والثامن.

من جانبها قالت ابتسام عريشي: إن "الورشة قيمة، وأنا أحتاجها كطالبة دكتوراه"، وشكرت الجميع على هذه الورشة، كما تم فتح باب المداخلات والاستفسارات من قبل الطالبات الحاضرات.

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