وصول الوفد الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.
محمد بن راشد يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41
وصول الوفد الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.
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محمد بن راشد يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-05
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:36 AM
محمد بن راشد يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41
وصول الوفد الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة محمد بن راشد آل مكتوم؛ للمشاركة في القمة الخليجية 41.
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