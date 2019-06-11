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رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس

أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في تغريدة:

"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:

الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس
سبق

أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في تغريدة:

"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:

الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:47 PM

رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق 22 أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,910

أعلنت رابطة دوري المحترفين مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في تغريدة:

"مواعيد بداية مباريات الموسم الرياضي 2019-2020:

الدوري السعودي للمحترفين: الخميس 22 أغسطس.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الثلاثاء 20 أغسطس".

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,563
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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