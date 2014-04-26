جامعة فيصل تطلق بوابة القبول الدولي باللغتين للدراسات العليا

قررت أن تكون متاحة طوال العام تسهيلاً لإجراءات التقديم

‬ أطلقت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل اليوم بوابة القبول الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية للطلبة الدوليين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن إطلاق البوابة الدولية للقبول في برامج الجامعة للدراسات العليا يأتي تجسيدًا للدور القيادي لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم التي تسعى إلى تحقيق مخرجات برنامج المنح الدراسية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال دعم ومشاركة الخريجين من كل دول العالم في دفع عجلة التطور مؤهلين بالشهادات العلمية في جميع التخصصات، والتي تتوافق مع رسالة جامعة الملك فيصل بالعمل كمحرك تنموي وشريك معرفة رئيسي في دعم القطاعات الحيوية محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تقديم تعليم منتمٍ للمستقبل، وبحوث مُحفِّزة للتنمية والتغيير، وشراكة مجتمعية محققة للإثراء المتبادل، وتنمية الأعمال المستدامة في العالم.

من جانبه، ذكر عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن الجامعة تضم أكثر من ٢٠جنسية من الطلبة.

وأشار إلى أن البوابة سوف تكون متاحة طوال العام، وذلك تسهيلاً لإجراءات التقديم لطلب الدراسة بالجامعة.

وأوضح أنه يمكن التقديم عن طريق الدخول إلى صفحة عمادة الدراسات العليا على موقع الجامعة.