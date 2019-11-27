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الحصيني: 10 أيام على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" بداية البرد

قال مغرّداً: وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن 10 أيام متبقية على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" وهي البداية الفعلية للبرد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": باقٍ على نهاية #الوسم عشرة أيام الذي يعد من أفضل وألطف أيام السنة.

لله الحمد، وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة.. وأضاف: يعقبها موسم #المربعانية وسُميت بهذا الاسم تجاوزاً عدد أيامها "٣٩" يوماً وتتكون من ثلاث نجوم كل نجم "١٣" يوماً وهي البداية الفعلية للبرد.

حالة الطقس الأرصاد المربعانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: 10 أيام على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" بداية البرد
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن 10 أيام متبقية على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" وهي البداية الفعلية للبرد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": باقٍ على نهاية #الوسم عشرة أيام الذي يعد من أفضل وألطف أيام السنة.

لله الحمد، وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة.. وأضاف: يعقبها موسم #المربعانية وسُميت بهذا الاسم تجاوزاً عدد أيامها "٣٩" يوماً وتتكون من ثلاث نجوم كل نجم "١٣" يوماً وهي البداية الفعلية للبرد.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:23 AM

الحصيني: 10 أيام على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" بداية البرد

قال مغرّداً: وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن 10 أيام متبقية على نهاية الوسم يعقبها "المربعانية" وهي البداية الفعلية للبرد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": باقٍ على نهاية #الوسم عشرة أيام الذي يعد من أفضل وألطف أيام السنة.

لله الحمد، وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة.. وأضاف: يعقبها موسم #المربعانية وسُميت بهذا الاسم تجاوزاً عدد أيامها "٣٩" يوماً وتتكون من ثلاث نجوم كل نجم "١٣" يوماً وهي البداية الفعلية للبرد.

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