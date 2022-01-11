بعد غياب 700 يوم.. تعليم الأفلاج ينهي استعداده لاستقبال طلاب الابتدائي

إنهاء كافة أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة

أنهت إدارة تعليم الأفلاج استعدادها لاستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض للعودة الحضورية، بعد غياب نحو 700 يوم عن مقاعد الدراسة لطلاب المرحلتين؛ بسبب جائرة كرورنا، والاكتفاء بالتعليم عن بعد عبر البديل الناجح منصة مدرستي.

من جهته وقف مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، ميدانياً على استعداد مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على إنهاء كافة أعمال الصيانة والتجهيزات لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

واعتمد "آل مغيرة" تشكيل لجنة لمتابعة استئناف الدراسة الحضورية طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كافة النواحي التنظيمية.