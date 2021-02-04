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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية

إضافة لخدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على التطبيق لتمكينهم من الاحتفاظ بها على الهواتف

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد؛ لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية
سبق

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد؛ لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:05 PM

منها تسجيل الزائرين والمرافقين في "أبشر".. وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية

إضافة لخدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على التطبيق لتمكينهم من الاحتفاظ بها على الهواتف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,976

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد؛ لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.

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