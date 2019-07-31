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قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم

قال: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل.

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قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:11 AM

قرقاش: أمن "هرمز" إشارة صريحة تجاه محورية الطاقة في منطقتنا للعالم

قال: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش؛ أن المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل.

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