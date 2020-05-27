لوافد خمسيني.. الصحة البحرينية تعلن عن الوفاة رقم 15 بكورونا

كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة

أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

ووفق "الوطن" البحرينية، أعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وقالت الصحة: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.