النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لوافد خمسيني.. الصحة البحرينية تعلن عن الوفاة رقم 15 بكورونا

كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة

أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

ووفق "الوطن" البحرينية، أعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وقالت الصحة: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لوافد خمسيني.. الصحة البحرينية تعلن عن الوفاة رقم 15 بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

ووفق "الوطن" البحرينية، أعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وقالت الصحة: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:37 PM

لوافد خمسيني.. الصحة البحرينية تعلن عن الوفاة رقم 15 بكورونا

كان لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
208

أعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

ووفق "الوطن" البحرينية، أعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وقالت الصحة: إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,638

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة