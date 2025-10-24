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تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة

تسرب غازي داخل شقة بالطابق الرابع باشره الدفاع المدني وضرب طوقًا بالمنطقة

تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم، بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري. وتَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.

وأضاف "سرحان": "من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق".

وتابع: "فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث؛ لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح؛ فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث".

وأهاب "سرحان" بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).

وميض لحظي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة
سبق

تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم، بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري. وتَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.

وأضاف "سرحان": "من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق".

وتابع: "فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث؛ لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح؛ فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث".

وأهاب "سرحان" بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:13 PM

تهشّم وإخلاء وانهيار على عربة.. شاهد وميض لحظيّ يصيب شخصين فجرًا بجدة

تسرب غازي داخل شقة بالطابق الرابع باشره الدفاع المدني وضرب طوقًا بالمنطقة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
134,208

تَسَبب وميضٌ لحظيٌّ في إصابة شخصين وتهشّم واجهة بِنَايةٍ، فجر اليوم، بمحافظة جدة.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة، باشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تسرب غاز داخل شقة بالدور الرابع، لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرّضه لمصدر حراري. وتَسَبب الوميض في إصابة شخصين أحدهما بجروح والآخر بحروق من الدرجة الثانية؛ فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.

وأضاف "سرحان": "من التلفيات التي تَسَبب فيها الحادث، تَضَرر عربة كانت متوقفة أمام البناية؛ نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة طوابق".

وتابع: "فرضت فِرَق الإنقاذ طوقًا على منطقة الحادث؛ لعدم الدخول إليها بعد أن أخلت البناية احترازيًّا، وتم البحث في منطقة الحادث، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح؛ فيما تابعت كل الجهات ذات العلاقة عملها في موقع الحادث".

وأهاب "سرحان" بالمواطنين والمقيمين عند اشتمام رائحة الغاز، أن يتم إغلاق مصدر الغاز فورًا، وعدم استخدام أي مصدر حراري للكشف عن مصدر التسرب، والابتعاد عن استخدام مروحة الشفط في تهوية المنطقة من الغاز، ويُفضّل فَتح النوافذ لعملية التهوية، والابتعاد عن تشغيل مصادر الكهرباء مثل الإضاءة وكذلك الأجهزة الكفية، وإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحد فورًا، على الرقم (٩١١).

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