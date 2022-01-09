إنشاء أول مركز نسائي استراتيجي للأبحاث ومرصد للمرأة في رئاسة الحرمين

"السديس": يُسهم في الارتقاء بالخدمات وخلق العديد من المبادرات النوعية

خطت رئاسة الحرمين الشريفين خطوة متقدمة لتقوية وتعضيد الفكر النسائي وتجويد وتعظيم صناعة القرار لدى القيادات النسائية عبر إنشاء المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة؛ والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات والقدرات الاستراتيجية النسائية وتطويرها لاتخاذ القرار؛ متزامنًا مع تدشين مرصد للمرأة في الحرمين ليكونا معًا رافعة استراتيجية مؤثرة وماكنة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام ولرئاسة الحرمين حيث انشأ المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية لرصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات في رئاسة الحرمين الشريفين.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيُساعد في خلق العديد من المبادرات والبرامج النوعية النسائية.

وتابع قائلاً : إن المركز يُسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إلى جانب دعم وتمكين المرأة لخدمة قاصدي الحرمين والحجاج.

وتتمحور فكرة مرصد المرأة في الحرمين على بناء قاعدة بيانات لرصد كل ماله صلة بالمرأة وشؤونها في الحرمين من إنجازات ودراسات حول المرأة.

وحرصت القيادة السعودية على توسيع دور المرأة السعودية في المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية والمساهمة في تطوير ونهضة المملكة.

وحققت السعوديات في العهد الميمون العديد من الإنجازات في المجالات الحقوقية والأكاديمية والأمنية، إذ برزت ثقة القيادة في المرأة، ودعمها لتتبوأ المناصب القيادية في شتى المجالات.

وحازت المرأة جل اهتمام القيادة، وكانت وما زالت ركنًا رئيسًا في رؤية 2030 التي حرصت على تعزيز مكانتها، إذ رسمت لها رؤية مستقبلية طموحة بأن المرأة عنصر رئيس، وشريك ثابت في صناعة منجزات الوطن ومستقبله. فرؤية 2030 منحت للمرأة الحق في تولي المناصب القيادية؛ لترتفع نسبة النساء في سوق العمل.

وبعد تشكيل وكالة التطوير النسائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ؛ عزز الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس منظومة الوكالة بالقيادات النسائية المؤهلة من خلال تعيين مساعدتين للرئيس العام كخطوة غير مسبوقة في الرئاسة؛ هذه الخطوة التاريخية التي غيرت بوصلة العمل والأداء بامتياز ونجحت المرأة في إحداث نقلة نوعية في عمل وكالة التطوير النسائية التي ظهرت جهودها بقوة في مرحلة ما قبل وما بعد الجائحة وموسم الحج الماضي.

ودعمت الرئاسة الوكالة النسائية التطويرية بقيادات مؤهلة لمواكبة مرحلة الانتقال نحو التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، وجودة متميزة تعكس الصورة المشرفة، وفق الرؤية 2030، وعندما أعلن الشيخ السديس عن إنشاء المركز الاستراتيجي للأبحاث النسائية بالتزامن مع تدشين مرصد المرأة للحرمين فإن ذلك كان يهدف بشكل أساس ؛ ليكون المركز والمرصد مصدرين موثوقين لكل البيانات والمعلومات الداعمة لدور المرأة في الحرمين.

ومن جانب آخر اعتبرت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن إنشاء مركز للأبحاث ومرصد المرأة في الحرمين هي الأولى من نوعها، مؤكدة أن اهتمام الرئيس العام بتمكين المرأة انعكس على إعطائها الفرصة للعطاء الفاعلة خصوصًا أن الرئاسة العامة حققت تجربة نوعية وتاريخية ناجحة وغير مسبوقة في تجسيد إحدى ركائز الرؤية المباركة (2030).

ووصفت القيادات النسائية في الرئاسة إنشاء مركز للدراسات ومرصد للمرأة في الحرمين بأنهما من القرارات التي تدفع لتمكين المرأة ليس فقط لمصلحة خدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي فحسب، بل إعادة تموضع القيادات النسائية ومأسسة عملهم وإعطاء الصلاحيات لاتخاذ القرار وفق حوكمة وبناء على رؤية ٢٠٣٠؛ التي أعطت دفعة قوية جدًا لتمكين المرأة في شتى المجالات المجتمعية والتي حققت من خلالها إنجازات متعددة حول تمكين المرأة في الجانب القيادي واتخاذ القرار.