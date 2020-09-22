"الإرياني" للسفير الفرنسي: تزويد طهران للحوثي بالأسلحة والأموال انتهاكٌ للقرارات الدولية

"تيستو" أكد دعم بلاده للشرعية باليمن والجهود الأممية للتوصل لاتفاق سياسي

التقى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات التعاون المشترك بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الإعلام اليمني استعرض في اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في بلاده، ومسار عملية السلام، والعوائق التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعرقلة الجهود الأممية والدولية، بما فيها التنصل عن التزاماتها كافة.

وأطلع الوزير الإرياني السفير الفرنسي على عمليات التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مدينة مأرب اليمنية من استهداف للأعيان والمدنيين، وكذا الانتهاكات التي تمارسها يوميًّا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى دعم اليمنيين من خلال إسناد الحكومة اليمنية، بما يسهم في تطبيع الحياة، وتوفير الخدمات للمواطنين. مشيرًا إلى أن استمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة والخبراء والأموال يعد تحديًا وانتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، مطالبًا بأن يكون لفرنسا دورٌ إيجابي في قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

من جهته، أكد السفير موقف بلاده الداعم لليمن واستقراره، والمساند للشرعية اليمنية. مجددًا دعم حكومة بلاده لكل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، وداعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى تضييق المسافات بينهم من أجل الحوار، والتوصل إلى اتفاق سياسي، ينهي الأزمة اليمنية.