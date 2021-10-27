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الملاحة الجوية تحصد جائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط

لفئة تقنية الطيران وسط تنافس أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية

أعلنت جائزة التمييز والابتكار عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط – فئة تقنية الطيران- وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية.

وفي التفاصيل: فازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لدورها المتميز في الابتكار التقني من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة MMS والمصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الملاحة الجوية السعودية، ويساهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من 1000 جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع وتتعامل مع أكثر من 60 تكوينًا مناخيًّا.

وتمنح هذه الجائزة لتكريم الشركات والشخصيات الرائدة في مجال الابتكار التقني، المتبنية للاستراتيجيات المبتكرة المعتمدة على التقنية.

ويؤكد هذا الفوز بلا شك الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالتطور التقني، ومتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج لتوفير كافة المعينات للنهوض بصناعة الطيران التي أصبحت من أهم الروافد الاقتصادية لمختلف دول العالم وليس المملكة وحدها.

وتسعى الشركة للمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على المركز الخامس عالميًّا في جائزة السلامة، وحاصلة كذلك على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامَي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخرًا مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يومًا فقط، وتنفذ حاليًّا عددًا من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وتعد عنصرًا أساسيًّا في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة؛ لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملاحة الجوية تحصد جائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط
سبق

أعلنت جائزة التمييز والابتكار عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط – فئة تقنية الطيران- وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية.

وفي التفاصيل: فازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لدورها المتميز في الابتكار التقني من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة MMS والمصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الملاحة الجوية السعودية، ويساهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من 1000 جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع وتتعامل مع أكثر من 60 تكوينًا مناخيًّا.

وتمنح هذه الجائزة لتكريم الشركات والشخصيات الرائدة في مجال الابتكار التقني، المتبنية للاستراتيجيات المبتكرة المعتمدة على التقنية.

ويؤكد هذا الفوز بلا شك الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالتطور التقني، ومتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج لتوفير كافة المعينات للنهوض بصناعة الطيران التي أصبحت من أهم الروافد الاقتصادية لمختلف دول العالم وليس المملكة وحدها.

وتسعى الشركة للمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على المركز الخامس عالميًّا في جائزة السلامة، وحاصلة كذلك على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامَي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخرًا مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يومًا فقط، وتنفذ حاليًّا عددًا من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وتعد عنصرًا أساسيًّا في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة؛ لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
06:37 PM

الملاحة الجوية تحصد جائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط

لفئة تقنية الطيران وسط تنافس أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت جائزة التمييز والابتكار عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط – فئة تقنية الطيران- وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية.

وفي التفاصيل: فازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لدورها المتميز في الابتكار التقني من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة MMS والمصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الملاحة الجوية السعودية، ويساهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من 1000 جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع وتتعامل مع أكثر من 60 تكوينًا مناخيًّا.

وتمنح هذه الجائزة لتكريم الشركات والشخصيات الرائدة في مجال الابتكار التقني، المتبنية للاستراتيجيات المبتكرة المعتمدة على التقنية.

ويؤكد هذا الفوز بلا شك الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالتطور التقني، ومتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج لتوفير كافة المعينات للنهوض بصناعة الطيران التي أصبحت من أهم الروافد الاقتصادية لمختلف دول العالم وليس المملكة وحدها.

وتسعى الشركة للمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على المركز الخامس عالميًّا في جائزة السلامة، وحاصلة كذلك على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامَي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخرًا مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج "نيوم" في إنجاز فريد خلال 77 يومًا فقط، وتنفذ حاليًّا عددًا من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وتعد عنصرًا أساسيًّا في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة؛ لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.

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