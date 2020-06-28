وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تَسَلّم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة؛ 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين؛ مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

بعد فحص 1062 عينة.. 14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-28 سجلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تَسَلّم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة؛ 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين؛ مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:49 AM

بعد فحص 1062 عينة.. 14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 5 منها جديدة و9 لمخالطين





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سجلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تَسَلّم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة؛ 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين؛ مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.