النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موبايلي" تؤكّد استمرار تميزها في إدارة خدمات تقنية المعلومات بشهادة الآيزو

العمري: تأكيداً على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة

حصلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على شهادة الآيزو للالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000:2011 ITSM) المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير (British Standards Institution).

ونالت "موبايلي" هذه الشهادة نظير اعتمادها وتطبيقها أفضل ممارسات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITIL V3)، بعد أن تجاوزت إجراءات عمليات تقنية المعلومات للتقييم من قِبل المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد هذه الشهادة معياراً رئيساً لجودة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات حيث تركز على تحديد متطلبات "موبايلي" لتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة الخدمات، بما يضمن تصميم الخدمات وتسليمها بدقة وجودة عاليتين، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في بيئة العمل التقنية، وجودة الحلول التشغيلية، إضافة إلى إدارة العلاقات الخدمية، التي بالتالي ستنعكس إيجاباً على تحسين مستوى تجربة العميل ورضاه وترفع من مستوى الموثوقية للخدمات المقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف لتقنية المعلومات بشركة "موبايلي" المهندس عبدالله العمري؛ أن حصول الشركة على هذه الشهادة العالمية هو تأكيد على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة، ويأتي ذلك نتيجة لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبيئة خصبة تساعد على ابتكار وتطوير أفضل الحلول العملية في مجال تقنية المعلومات.

وأكّد العمري؛ أن "موبايلي" ستواصل العمل على المحافظة على تطبيق أفضل المعايير الدولية لتضمن تقديم الأداء المميز للخدمات التشغيلية باعتمادية وموثوقية عاليتين مما سينعكس على إدارة خدمات التقنية لكل العملاء بمختلف شرائحهم؛ ليتواكب مع رحلتهم نحو التحول الرقمي لمختلف عملياتهم.

يُشار إلى أن "موبايلي" قامت أخيراً بتحديث شامل لنظام إدارة الخدمة الخاص بالـ ISO20000:2011 ITSM ليتواكب مع التحديثات الجديدة للمعايير المتبعة عالمياً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"موبايلي" تؤكّد استمرار تميزها في إدارة خدمات تقنية المعلومات بشهادة الآيزو
سبق

حصلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على شهادة الآيزو للالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000:2011 ITSM) المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير (British Standards Institution).

ونالت "موبايلي" هذه الشهادة نظير اعتمادها وتطبيقها أفضل ممارسات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITIL V3)، بعد أن تجاوزت إجراءات عمليات تقنية المعلومات للتقييم من قِبل المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد هذه الشهادة معياراً رئيساً لجودة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات حيث تركز على تحديد متطلبات "موبايلي" لتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة الخدمات، بما يضمن تصميم الخدمات وتسليمها بدقة وجودة عاليتين، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في بيئة العمل التقنية، وجودة الحلول التشغيلية، إضافة إلى إدارة العلاقات الخدمية، التي بالتالي ستنعكس إيجاباً على تحسين مستوى تجربة العميل ورضاه وترفع من مستوى الموثوقية للخدمات المقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف لتقنية المعلومات بشركة "موبايلي" المهندس عبدالله العمري؛ أن حصول الشركة على هذه الشهادة العالمية هو تأكيد على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة، ويأتي ذلك نتيجة لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبيئة خصبة تساعد على ابتكار وتطوير أفضل الحلول العملية في مجال تقنية المعلومات.

وأكّد العمري؛ أن "موبايلي" ستواصل العمل على المحافظة على تطبيق أفضل المعايير الدولية لتضمن تقديم الأداء المميز للخدمات التشغيلية باعتمادية وموثوقية عاليتين مما سينعكس على إدارة خدمات التقنية لكل العملاء بمختلف شرائحهم؛ ليتواكب مع رحلتهم نحو التحول الرقمي لمختلف عملياتهم.

يُشار إلى أن "موبايلي" قامت أخيراً بتحديث شامل لنظام إدارة الخدمة الخاص بالـ ISO20000:2011 ITSM ليتواكب مع التحديثات الجديدة للمعايير المتبعة عالمياً.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:39 PM

"موبايلي" تؤكّد استمرار تميزها في إدارة خدمات تقنية المعلومات بشهادة الآيزو

العمري: تأكيداً على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,190

حصلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على شهادة الآيزو للالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000:2011 ITSM) المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير (British Standards Institution).

ونالت "موبايلي" هذه الشهادة نظير اعتمادها وتطبيقها أفضل ممارسات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITIL V3)، بعد أن تجاوزت إجراءات عمليات تقنية المعلومات للتقييم من قِبل المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد هذه الشهادة معياراً رئيساً لجودة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات حيث تركز على تحديد متطلبات "موبايلي" لتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة الخدمات، بما يضمن تصميم الخدمات وتسليمها بدقة وجودة عاليتين، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في بيئة العمل التقنية، وجودة الحلول التشغيلية، إضافة إلى إدارة العلاقات الخدمية، التي بالتالي ستنعكس إيجاباً على تحسين مستوى تجربة العميل ورضاه وترفع من مستوى الموثوقية للخدمات المقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف لتقنية المعلومات بشركة "موبايلي" المهندس عبدالله العمري؛ أن حصول الشركة على هذه الشهادة العالمية هو تأكيد على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة، ويأتي ذلك نتيجة لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبيئة خصبة تساعد على ابتكار وتطوير أفضل الحلول العملية في مجال تقنية المعلومات.

وأكّد العمري؛ أن "موبايلي" ستواصل العمل على المحافظة على تطبيق أفضل المعايير الدولية لتضمن تقديم الأداء المميز للخدمات التشغيلية باعتمادية وموثوقية عاليتين مما سينعكس على إدارة خدمات التقنية لكل العملاء بمختلف شرائحهم؛ ليتواكب مع رحلتهم نحو التحول الرقمي لمختلف عملياتهم.

يُشار إلى أن "موبايلي" قامت أخيراً بتحديث شامل لنظام إدارة الخدمة الخاص بالـ ISO20000:2011 ITSM ليتواكب مع التحديثات الجديدة للمعايير المتبعة عالمياً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة