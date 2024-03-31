"موبايلي" تؤكّد استمرار تميزها في إدارة خدمات تقنية المعلومات بشهادة الآيزو

العمري: تأكيداً على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة

حصلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على شهادة الآيزو للالتزام بالمعايير الدولية لتطبيقات الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000:2011 ITSM) المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير (British Standards Institution).

ونالت "موبايلي" هذه الشهادة نظير اعتمادها وتطبيقها أفضل ممارسات إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITIL V3)، بعد أن تجاوزت إجراءات عمليات تقنية المعلومات للتقييم من قِبل المعهد البريطاني للمعايير.

وتعد هذه الشهادة معياراً رئيساً لجودة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات حيث تركز على تحديد متطلبات "موبايلي" لتخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة الخدمات، بما يضمن تصميم الخدمات وتسليمها بدقة وجودة عاليتين، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في بيئة العمل التقنية، وجودة الحلول التشغيلية، إضافة إلى إدارة العلاقات الخدمية، التي بالتالي ستنعكس إيجاباً على تحسين مستوى تجربة العميل ورضاه وترفع من مستوى الموثوقية للخدمات المقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف لتقنية المعلومات بشركة "موبايلي" المهندس عبدالله العمري؛ أن حصول الشركة على هذه الشهادة العالمية هو تأكيد على نجاحها في تطبيق واستيفاء جميع الشروط والمعايير المتبعة، ويأتي ذلك نتيجة لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وبيئة خصبة تساعد على ابتكار وتطوير أفضل الحلول العملية في مجال تقنية المعلومات.

وأكّد العمري؛ أن "موبايلي" ستواصل العمل على المحافظة على تطبيق أفضل المعايير الدولية لتضمن تقديم الأداء المميز للخدمات التشغيلية باعتمادية وموثوقية عاليتين مما سينعكس على إدارة خدمات التقنية لكل العملاء بمختلف شرائحهم؛ ليتواكب مع رحلتهم نحو التحول الرقمي لمختلف عملياتهم.

يُشار إلى أن "موبايلي" قامت أخيراً بتحديث شامل لنظام إدارة الخدمة الخاص بالـ ISO20000:2011 ITSM ليتواكب مع التحديثات الجديدة للمعايير المتبعة عالمياً.