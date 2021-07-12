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"رابطة العالم الإسلامي" تقدم مستلزمات طبية لباكستان لمواجهة كورونا

تشمل "معدات وقائية وأجهزة تنفس وأوكسجين وأدوية"

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف المالكي، المرحلة الثالثة لمشروع توزيع المستلزمات الطبية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لمواجهة جائحة كورونا، بحضور وفد من وزارة الصحة الباكستانية.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل "معدات طبية ووقائية وأجهزة تنفس وأوكسجين وأدوية".

يذكر أن المملكة العربية السعودية نفذت العديد من المشاريع الخيرية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال جائحة كورونا. وفي شهر رمضان الماضي وزعت سلالاً غذائية ومواد طبية في عدد من المدن الباكستانية.

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"رابطة العالم الإسلامي" تقدم مستلزمات طبية لباكستان لمواجهة كورونا
سبق

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف المالكي، المرحلة الثالثة لمشروع توزيع المستلزمات الطبية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لمواجهة جائحة كورونا، بحضور وفد من وزارة الصحة الباكستانية.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل "معدات طبية ووقائية وأجهزة تنفس وأوكسجين وأدوية".

يذكر أن المملكة العربية السعودية نفذت العديد من المشاريع الخيرية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال جائحة كورونا. وفي شهر رمضان الماضي وزعت سلالاً غذائية ومواد طبية في عدد من المدن الباكستانية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:39 PM

"رابطة العالم الإسلامي" تقدم مستلزمات طبية لباكستان لمواجهة كورونا

تشمل "معدات وقائية وأجهزة تنفس وأوكسجين وأدوية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف المالكي، المرحلة الثالثة لمشروع توزيع المستلزمات الطبية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لمواجهة جائحة كورونا، بحضور وفد من وزارة الصحة الباكستانية.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل "معدات طبية ووقائية وأجهزة تنفس وأوكسجين وأدوية".

يذكر أن المملكة العربية السعودية نفذت العديد من المشاريع الخيرية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال جائحة كورونا. وفي شهر رمضان الماضي وزعت سلالاً غذائية ومواد طبية في عدد من المدن الباكستانية.

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