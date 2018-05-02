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الإمارات تؤكّد دعمها للمغرب في مواجهة كل ما يهدّد أمنها ووحدتها

أدانت بشدة تدخلات إيران عبر ميليشياتها وتدريبها عناصر "البوليساريو"

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التدخلات الإيرانية في الشأن المغربي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدّد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى أن دولة الإمارات تدين - بشدة - تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا "حزب الله" الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمّى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية صفاً واحداً في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكّد مجدّداً على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.

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الإمارات تؤكّد دعمها للمغرب في مواجهة كل ما يهدّد أمنها ووحدتها
سبق

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التدخلات الإيرانية في الشأن المغربي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدّد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى أن دولة الإمارات تدين - بشدة - تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا "حزب الله" الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمّى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية صفاً واحداً في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكّد مجدّداً على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:25 AM

الإمارات تؤكّد دعمها للمغرب في مواجهة كل ما يهدّد أمنها ووحدتها

أدانت بشدة تدخلات إيران عبر ميليشياتها وتدريبها عناصر "البوليساريو"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
3
2,016

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التدخلات الإيرانية في الشأن المغربي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدّد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، إلى أن دولة الإمارات تدين - بشدة - تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا "حزب الله" الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمّى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية صفاً واحداً في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكّد مجدّداً على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.

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