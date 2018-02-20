مدني الليث لإدارة التعليم: لا تغلقوا أبواب الطوارئ في المدارس

أكد على المتابعة والصيانة المستمرة لمضخات الحريق وشبكات الإنذار

التقى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث العقيد عواد بن محمد الصبحي، اليوم الثلاثاء، برئيس قسم الطوارئ المدرسية بإدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الليث حسين الزبيد، وذلك من أجل متابعة المباني التعليمية والوقوف على الحالات الطارئة وتكثيف الجهود بالتنسيق بين الدفاع المدني وإدارة السلامة المدرسية.

وناقش الجانبان ما تمت ملاحظته من قبل لجنة الدفاع المدني أثناء الزيارات الميدانية من إغلاقٍ لأبواب الطوارئ في بعض المدارس، والذي قد يسبب خطرًا على الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة عند حدوث أي حالة خطرة -لا قدر الله-.

كما أكد الدفاع المدني على المتابعة والصيانة المستمرة لمضخات الحريق وشبكات الإنذار في جميع المدارس والاطلاع على نتائج خطط الإخلاء التي يتم تنفيذها بشكل دوري في جميع مدارس المحافظة.

واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين الإدارتين على تكثيف المتابعة الميدانية لتحسين البيئة المدرسية للحفاظ على منسوبيها والتحضير لعمل دورات تدريبية لمشرفي السلامة في مدارس المحافظة.